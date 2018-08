Oldenburg Der Nordwesten hat sich zu einer führenden Energieregion entwickelt. Bei der Jahrestagung des Oldenburger Energieclusters Olec am Donnerstag im BfE in Oldenburg wurden Leuchtturmprojekte wie das Energetische Nachbarschaftsquartier (ENaQ) in Oldenburg, aber auch regulatorische Hemmnisse diskutiert.

EWE-Technikvorstand Dr. Urban Keussen erklärte, dass es drei Treiber in Sachen Energiewende gibt: Technologie, den Kunden sowie Politik und Regulierung. Er betonte, dass es künftig auch darauf ankomme, neue Ansätze zu finden und „außerhalb der Box“ zu denken.

Dr. Stephanie Ropenus, Projektleiterin Netze und Digitalisierung bei der Denkfa­brik Agora Energiewende, hob die neuen Möglichkeiten hervor, die die Digitalisierung für die Energiewende mit sich bringt. „Digitalisierung ist ein Ermöglicher, kein Selbstzweck“, sagte sie. In Sachen Sektorkopplung werde neben Elektrizität, Wärme, Verkehr und Industrie auch die Telekommunikation eine zentrale Rolle einnehmen. Kilowatt treffe Kilobyte, sagte sie.

Jürgen Krogmann, Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg und Vorsitzender des Strategierats Energie Weser-Ems, warnte, dass die Energiewende, die noch vor wenigen Jahren als große „Erfolgsgeschichte“ gerade für den Nordwesten galt, etwas ins Hintertreffen geraten könnte. Hier muss „neuer Schwung“ reinkommen, sagte er. Gefordert sieht er dabei vor allem die Bundespolitik. „Ein bisschen Energiewende geht nicht“, sagte Krogmann.