Olec: Wie geht Klimaschutz?

Oldenburg Das regionale Energie-Netzwerk Olec kündigt für den 28. und 29. August seine Jahrestagung 2019 an. Noch bis zum Freitag, 23. August, sind Anmeldungen möglich.

„Die „Fridays-for-Future- Proteste junger Menschen auf der ganzen Welt verdeutlichen: Um der Klimakrise zu begegnen und den Umweltschutz zu fördern, sind massive Anstrengungen notwendig“, schreibt das Olec-Team. „Aber wie kann es gelingen, auch auf kleiner Ebene, im eigenen Haushalt, im Unternehmen oder in der Kommune sinnvolle Strategien zum Umwelt- und Klimaschutz zu entwickeln?“

Dazu soll es viele Anregungen geben. Zum Auftakt der Veranstaltung unter dem Motto „Fridays for Future und Klimanotstand – Wo stehen wir in puncto Klimaschutz?“ gibt es am 28. August eine Abendveranstaltung mit: Finn-Christopher Brüning, Referatsleiter für Energiewirtschaft beim Deutschen Städte- und Gemeindebund, Thomas Kappelmann, 1. Kreisrat Landkreis Ammerland, Frederike Oberheim, Aktivistin Fridays for Future Bremen, sowie Lothar Nolte, Geschäftsführer Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen.

Programm und Anmeldung: www.energiecluster.de