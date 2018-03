Oldenburg Das Trinkwasser im Nordwesten wird zum überwiegenden Teil aus unserem Grundwasser gewonnen. „Grundwasserschutz ist daher Trinkwasserschutz“, heißt folgerichtig die Losung beim Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) in Brake, der im Nordwesten gut eine Million Menschen mit Trinkwasser versorgt.

Auf drei Säulen hat der Verband, der von Landkreisen und Kommunen der Region getragen wird, seinen vorbeugenden Grundwasserschutz gestellt: Kooperation mit Landwirten, Aufforstung und Unterstützung des ökologischen Landbaus. Hinzu kommt eine breite Aufklärungsarbeit. Diverse Projekte wurden installiert.

In den Kooperationen mit Landwirten in den Wasserschutzgebieten werden sogenannte freiwillige Maßnahmen zum Trinkwasserschutz entwickelt und umgesetzt. Ein Beispiel: Über Winter brachliegende Ackerflächen werden mit Zwischenfrüchten bepflanzt. Sie nehmen den nach der Ernte im Boden verbliebenen Stickstoff aus der Düngung auf und verhindern, dass er ins Grundwasser gelangt. Im Frühjahr werden diese Zwischenfrüchte als Gründünger untergepflügt. Mit der Beratung der Landwirte hat der OOWV die Landwirtschaftskammer Niedersachsen beauftragt.

Auch Wälder haben eine große Bedeutung für die Gewinnung von Trinkwasser, da sie nicht mit Stickstoff gedüngt und nur selten Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Der OOWV unterstützt daher die Aufforstung ehemals landwirtschaftlich genutzter Flächen vor allem mit Laubgehölzen.

Unterstützt wird im Rahmen einer kostenlosen Beratung auch der ökologische Landbau, weil er auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Mineraldünger verzichtet sowie weniger Tiere pro Hektar hält und daher nur geringe Nitratmengen in den Boden gelangen.

An vielen Stellen in seinem Verbreitungsgebiet bietet der OOWV Informationen für Erwachsene und Kinder zum Thema Trinkwasserschutz an. In Nethen (Kreis Ammerland) gibt es einen Trinkwasserlehrpfad. Einen Lehrpfad „Grundwasserschutz und ökologischer Landbau“ bietet der Biohof Bakenhus in Großenkneten (Kreis Oldenburg) den Besuchern an. Eine Ausstellung zum Thema „Wasserversorgung gestern – heute – morgen“ kann im Museum Kaskade in Diekmannshausen (Kreis Friesland) besucht werden. Die Zusammenhänge von gesundem Mischwald und sauberem Trinkwasser zeigt der Rundweg „Baum & Natur“ in Holdorf (Kreis Vechta). Und im Infohaus „Altes Wasserwerk“ auf Langeoog kann sich der Besucher über das Zusammenspiel von Tourismus, Küsten-, Wasser- und Naturschutz informieren.

Im gesamten Verbandsgebiet versucht der OOWV, junge Menschen über Schulen für das Thema „Wasser“ zu sensibilisieren. Zum Beispiel über die Installation von Trinkwasserbrunnen in Pausenhallen oder die Einbindung von Patenschulen in Naturschutzprojekte. Und über 52 000 Grundschüler haben am Malwettbewerb „Ich liebe Wasser“ teilgenommen.

„Die Erwartungen an uns sind groß. Fakt ist, der OOWV liefert ausgezeichnetes Trinkwasser. Das müssen und wollen wir auch für nachfolgende Generationen sicherstellen“, verspricht Karsten Specht, Sprecher der Geschäftsführung des OOWV.