Pflaumen: Erträge und Qualität top

Oldenburg Eine Woche früher als üblich hat in Niedersachsen die Pflaumen- und Zwetschgenernte begonnen. Und wie die Landwirtschaftskammer Niedersachsen am Mittwoch in Oldenburg mitteilte, können sich die Erzeuger über sehr gute Erträge und die Verbraucher über eine hervorragende Qualität der Früchte freuen. Hauptgrund dafür seien die sonnigen Tage der vergangenen Wochen gewesen. Nach Angaben der Kammer stehen in Niedersachsen auf etwa 300 Hektar Pflaumen- und Zwetschgenbäume, die meisten davon an der Niederelbe im Alten Land.