PIA-Bewerbung von Cewe: Azubis setzen nachhaltige Projekte um

Oldenburg Bei Cewe füllen die Auszubildenden das zentrale Thema Nachhaltigkeit mit Leben. Über das gesamte erste Lehrjahr hinweg haben sie dazu eigene Projekte entwickelt und die Ergebnisse zum Abschluss vor dem Geschäftsführer, der Personalleitung und den Ausbilderinnen und Ausbildern präsentiert. Nach einem erfolgreichen Auftakt im Lehrjahr 21/22 soll das Nachhaltigkeitsprojekt laut Cewe ein fester Bestandteil der Ausbildung werden. Mit dieser Idee bewirbt sich der Oldenburger Fotospezialist um den Preis für innovative Ausbildung (PIA) der NWZ.

• Die Idee

Direkt in der Einführungswoche arbeiten sich die neuen Auszubildenden mit der konzerneigenen Nachhaltigkeitsmanagerin in das Thema ein. Danach entwickeln sie in Gruppen eigene Projekte. „Wichtig ist uns hierbei, dass die Lernenden ihr Thema selbst bestimmen und überlegen, wie sie dieses Thema bei Cewe umsetzen können“, erklärt ein Ausbilder. Das findet dann im ersten Lehrjahr statt, unterstützt von der Nachhaltigkeitsmanagerin und der Ausbildungsabteilung. Vor Kurzem wurden die Ergebnisse der ersten Runde vorgestellt. „Wir sind sehr stolz auf unsere Lernenden für die guten und nachhaltigen Ideen, die hier bei Cewe umgesetzt werden“, heißt es dazu. Folgende Projekte haben die 24 Auszubildenden angestoßen:

• Wasser und Papier

Die Gruppe ermittelte zunächst, wie viel Wasser und Toilettenpapier im Unternehmen verbraucht wird. Dann entwickelte sie Ideen, um den Verbrauch zu senken. Diese wurden auf Infoschildern kommuniziert. Nach einem Jahr werden die Verbrauchswerte erneut erfasst und die Ergebnisse in der Mitarbeiter-App veröffentlicht.

• Wildblumen

Mehrere Beete mit Wildblumen sollen den Bienen, die auf dem Firmengelände angesiedelt wurden, Nahrung bieten.

• Aktionswoche

Die Auszubildenden beschäftigten sich mit verschiedenen Aspekten rund um den CO2-Fußabdruck. Ihre Erkenntnisse zu Mobilität, Stromsparen, Ernährung und Konsum teilten sie in täglichen Beiträgen über die Mitarbeiter-App mit. Aufsteller in der Betriebskantine ergänzten die Aktionswoche.

• Ernährung

Die Gruppe setzte sich mit der Frage auseinander, wie sich die Angestellten nachhaltig und vollwertig ernähren können und informierten darüber mit Infotafeln und in der App.

• Podcast

In einem Nachhaltigkeits-Podcast können die Mitarbeiter Interviews anhören, die von den Auszubildenden geführt und aufgezeichnet wurden. Die Gruppe sprach dafür beispielsweise mit dem Küchenchef der Kantine und mit einem Mitarbeiter, der eine Imkerausbildung vorweisen kann. Auch die Mitarbeiter-Kleidung war Thema: ein Vertreter des Herstellers wurde ebenfalls interviewt.