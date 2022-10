Pia-Bewerbung der NWZ: Praktika ermöglichen einen Blick über den Tellerrand

Oldenburg Die Nordwest Mediengruppe ist als das führende Medienunternehmen im Nordwesten Niedersachsens bekannt und zeichnet sich darüber hinaus auch durch seine überdurchschnittlich guten Ausbildungsmöglichkeiten aus. Schon seit vielen Jahren haben die Auszubildenden die Chance, verschiedenste Praktika zu absolvieren und sogar berufliche Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Damit bewirbt sich die Nordwest-Mediengruppe um den diesjährigen „Preis für innovative Ausbildung“ (PIA).

Vielfältige Möglichkeiten

Die Möglichkeiten, ein Praktikum zu absolvieren, sind während der Ausbildung bei der Nordwest Mediengruppe vielfältig. Je nach Ausbildungsberuf und Fachrichtung können die einen beim Radiosender ffn in Hannover hinter die Kulissen blicken, während die anderen eine spannende Zeit bei der TOP Radiovermarktung in Berlin oder beim IT-Dienstleister VRS Media in Bremen verbringen. Zudem nutzen seit einiger Zeit auch immer mehr Auszubildende die Chance, ein Praktikum im Ausland zu machen. Im vergangenen Herbst hat beispielsweise die Auszubildende Pauline vier Wochen auf Teneriffa verbracht und sich dort um die Gestaltung des deutschsprachigen Inselmagazins gekümmert. „Dort habe ich gelernt, wie wichtig Kommunikation ist und meine Stärken noch besser herausfiltern können“, sagt sie rückblickend. Und genau das ist auch das Ziel der Praktika, wie Ausbildungsleiterin Doreen Jess erläutert: „Wir wollen unseren Auszubildenden die Möglichkeit geben, über den Tellerrand zu schauen und einen Einblick in andere Medienhäuser zu bekommen. Dadurch können sie ihre Kompetenzen vertiefen und sich sowohl fachlich als auch persönlich weiterentwickeln.“

Gute Leistungen

Wer die Chance bekommt, ein Praktikum zu absolvieren, wird über ein internes Bewerbungsverfahren entschieden. Auszubildende, die gute oder sogar sehr gute Leistungen sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule erbringen, haben besonders gute Chancen, einen Platz zu ergattern, wie Doreen Jess verrät. Die Nordwest Mediengruppe unterstützt ihre Auszubildenden sowohl bei der Auswahl und der Organisation der Praktika als auch währenddessen. Für das Praktikum werden die Auszubildenden freigestellt und erhalten ihre volle Ausbildungsvergütung weiter. „Die Praktika sind spannende Benefits, die die Ausbildung auf beiden Seiten bereichern. Die Azubis kommen gestärkt zurück und haben viel dazu gelernt“, sagt Doreen Jess.