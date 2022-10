PIA-Bewerbung des Klinikums Oldenburg: Voneinander und miteinander lernen

Oldenburg Eine qualitativ hochwertige Versorgung von Patientinnen und Patienten erfordert eine gute Zusammenarbeit aller beteiligten Berufsgruppen im Gesundheitswesen. Um die Grundlage dafür zu schaffen und die verschiedenen Ausbildungsgänge stärker zu vernetzen, fanden im Mai dieses Jahres am Bildungszentrum des Klinikums Oldenburg erstmalig interprofessionelle Projekttage statt.

Mit dem Projekt „Wir lernen miteinander, voneinander und übereinander“ bewirbt sich das Klinikum nun um den Preis für innovative Ausbildung (PIA) der NWZ. Mit PIA werden Firmen aus dem Oldenburger Land gewürdigt, die in der Berufsausbildung mehr tun als üblich.

Gängige Vorurteile

Während der Projekttage hatten Auszubildende aus den Bereichen Pflege, Physiotherapie und Medizinisch-Technische Assistenz (Laboratoriumsmedizin/Radiologie) die Möglichkeit, in gemischten Arbeitsgruppen an verschiedenen Fällen zusammen zu arbeiten. Zu Beginn des Projekts stellten sich die Auszubildenden gegenseitig ihre Berufe vor. Dabei wurden nicht nur zahlreiche Fragen beantwortet, sondern auch mit gängigen Vorurteilen oder Klischees aufgeräumt werden. Anschließend ging es in die Praxis. In ihren Teams führten die Auszubildenden simulierte Patientengespräche.

Das gemeinsame Oberthema war dabei Diabetes mellitus in verschiedenen Altersstufen. Das Ziel war es, die Fälle anschließend aus den verschiedenen Perspektiven der beteiligten Berufe zu beleuchten und passend dazu unterschiedliche Konzepte für Beratungsgespräche oder aufklärende Broschüren für Betroffene zu entwickeln. Unter anderem ist hierbei ein Buch für Kinder mit Diabetes Typ 1 entstanden.

Verständnis und Respekt

Am Ende der insgesamt drei Projekttage konnten die Auszubildenden ihre Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen in Form einer Ausstellung im Bildungszentrum präsentieren. „Die Ergebnisse aus den Projekttagen sind der erste Grundstein für die interprofessionelle Lehre am Bildungszentrum. Die Auszubildenden konnten über ihren eigenen beruflichen Tellerrand blicken, wodurch sich das Verständnis und der Respekt für die jeweils andere Berufsgruppe verstärkt haben“, heißt es in der Bewerbung Klinikums Oldenburg. In Zukunft soll die Vernetzung der Ausbildungsgänge noch weiter ausgebaut werden.