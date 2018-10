Oldenburg Auch McDonald’s in Oldenburg hat sich um den Preis für Innovative Ausbildung (PIA) beworben. Mit PIA sollen Unternehmen gewürdigt werden, die in der Ausbildung mit kreativen Ideen mehr tun als üblich. Die Bewerbungsfrist endete am 27. September. 35 Bewerbungen gingen ein.

Jörg Fischer von McDonald’s in Oldenburg mailt: „Wir fördern den Teamgeist unserer Azubis und ermutigen sie, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen, im Sinnen unseres Firmengründers Ray Kroc.“ Der habe gesagt: „None of us is as good as all of us“ (Keiner von und ist so gut wie wir alle gemeinsam).

Im Mittelpunkt steht folgendes neue Projekt: In Absprache mit den Lehrern der BBS III werde es jeden Monat eine Bewertung der Auszubildenden durch die Lehrer geben, in den Bereichen: Arbeitsverhalten (inklusive Zuverlässigkeit), Sozialverhalten, aktive Beteiligung im Unterricht und Zensuren. Dabei gebe es drei Bewertungsstufen: Sehr gut, in Ordnung oder mit Einschränkungen. Fischer betont: „Nur wenn alle Azubis in der Gruppe in allen Bereichen mit mindestens“ in Ordnung“ bewertet werden, erhält jeder einen Bonus von 100 Euro – dies wohlgemerkt monatlich.

Zugleich gelte: Wenn aber auch nur in einem Fall die Bewertung darunter liegt, entfällt der Bonus für alle.

Ziel bei diesem Ansatz sei es, dass „nicht nur auf die eigene Leistung geschaut wird, sondern jeder sich für das Team-Ergebnis einsetzt.“ Jeder soll mit seinen eigenen Stärken die entsprechenden Schwächen des anderen ausgleichen.

Fischer weist aber auch noch auf ein paar weitere Gemeinschaftsaktionen für den Zusammenhalt hin. Dazu zählten:

Im September fuhren die neuen Azubis mit ihrem Ausbilder zu einem norddeutschen Begrüßungs-Event (300 Teilnehmer) ins „Maritim-Hotel“ am Flughafen Hannover; Studienfahrten zu interessanten Orten wie dem Logistik-Zentrum „Food-Town“ in Duisburg, wo viele McDonald’s-Produkte hergestellt werden; gemeinsames Kochen für die Eltern der schwerkranken Kinder im Oldenburger Haus der „Ronald-McDonald-Kinderhilfe“; gemeinsame Prüfungsvorbereitungen, Präsentations-Training und Nachhilfe; am Ende des ersten Lehrjahres drei Tage Spaß in Berlin auf Kosten der Firma bei einem großen nationalen Azubi-Event mit Unterhaltung und Information.

Und dann der Höhepunkt: Beim „Tag der Ausbildung“ wird ein komplettes Restaurant von Azubis betrieben. Diese wechseln sich in der Schichtführung ab (ein Ausbilder greift nur in Bedarfsfällen ein).