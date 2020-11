Porträt Elisabeth Selbert: Die Mutter des Grundgesetzes

Oldenburg Martha Elisabeth Rohde wird am 22. September 1896 in Kassel geboren und erhält eine typische Mädchenausbildung: Sticken, Stricken, Nähen, aber nur das Nötigste in der Schule. Nach der Gewerbe- und Handelsschule eines Frauenbildungsvereins findet sie eine Anstellung als Korrespondentin für eine Import-Export-Firma in Kassel.

Mit dem Buchdrucker Adam Selbert erlebt sie die Novemberrevolution, den Sturz der Monarchie, das Ende des Ersten Weltkriegs. Er nimmt sie mit zu politischen Veranstaltungen, 1918 wird sie SPD-Mitglied. Gerade haben Frauen das aktive und passive Wahlrecht erhalten – die junge Elisabeth empfindet es als Pflicht der Frau, sich politisch zu informieren und zu engagieren. 1919 gewinnt sie einen Sitz im Gemeindeparlament in Niederzwehren bei Kassel; sie arbeitet im Finanzausschuss.

Nach der Hochzeit mit Adam Selbert 1920 bekommt das Paar zwei Kinder. Elisabeth Selbert will sich weiterbilden: Mit fast 30 Jahren holt sie ihr Abitur im Selbststudium nach, studiert Rechts- und Staatswissenschaften und legt ihr Staatsexamen ab. Ihre Promotion plädiert für das „Zerrüttungsprinzip als Scheidungsgrund“ anstelle des bis dahin gültigen Schuldprinzips, das Frauen oft rechtlos und finanziell mittellos stellt.

Der Widerstand der Männer ist groß. Doch sie gibt nicht auf

1934 erhält sie die Anwaltszulassung. Ihr Mann kommt in KZ-Haft, Selbert erwirkt nach vier Monaten seine Freilassung. Nach dem Krieg ist sie als einzige Kassler Rechtsanwältin nicht nationalsozialistisch belastet. Auf Betreiben des SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher wird Selbert 1948 Abgeordnete im Parlamentarischen Rat, der das Grundgesetz erarbeiten soll. Sie ist eine von vier Frauen unter den 65 Mitgliedern. Selbert argumentiert für die Schaffung eines Bundesverfassungsgerichts. Die Frage der Gleichstellung von Mann und Frau hält sie nicht für ein Problem – bis sie merkt, dass nicht einmal die eigene Partei das Thema ernst nimmt. Leidenschaftlich kämpft sie für einen entscheidenden Satz: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Dreimal wird die Formulierung abgelehnt. Selbert startet eine Kampagne, 40.000 Metallarbeiterinnen schreiben an den Parlamentarischen Rat. Als die Briefe wäschekorbweise eintreffen, nehmen die Abgeordneten Selberts Satz zur Gleichstellung 1949 einstimmig an. Sie nennt es die „Sternstunde meines Lebens“.

Doch die Partei wendet sich von ihr ab, sie wird nicht in den Bundestag gewählt. Selbert zieht sich aus der Politik zurück, arbeitet bis ins hohe Alter in ihrer Kanzlei für Familienrecht. Bis zu ihrem Tod am 9. Juni 1986 setzt sie sich für Gleichberechtigung und Gleichstellung ein. 1980 schreibt sie: „In einer Demokratie ist staatliches Leben, ist ein Gemeinschaftsleben ohne die Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht möglich, nicht denkbar und auch nicht vertretbar.“