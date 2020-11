Porträt Gerda Taro: Die erste Kriegsreporterin

Oldenburg 1910 kommt Gerta Pohorylle in Stuttgart als älteste Tochter jüdischer Einwanderer aus Galizien zur Welt. Ihre Kindheit prägen der Erste Weltkrieg und die Wirtschaftskrise der Nachkriegsjahre, aber auch der Geist der Zwanziger: Bauhaus, Kunst, Jazz, Mode. 1929 zieht die Familie nach Leipzig. Als Hitler an die Macht kommt, bleibt Gerta der erstarkende Antisemitismus nicht verborgen. Sie klebt Plakate gegen die Nazis, wird festgenommen und zwei Wochen inhaftiert.

Nicht lang nach ihrer Verhaftung flüchtet sie nach Paris. Dort zahlt sie mit dem Lohn aus Gelegenheitsjobs ihre Miete, verzichtet aufs Essen wenn das Geld zu knapp wird. Dann trifft sie den jungen Fotografen Endre Ernő Friedmann. André, so sein Spitzname, ist ebenfalls Jude und aus Ungarn geflüchtet. Die beiden werden ein Paar.

Friedmann bringt ihr das Fotografieren bei, das Badezimmer ihrer Wohnung dient als Dunkelkammer. Gerda tritt als seine Agentin auf um die Fotos zu verkaufen. Um das Geschäft anzukurbeln, erfindet sie Pseudonyme: Ihr Freund nennt sich künftig Robert Capa und tritt als reicher Amerikaner auf. Sie heißt von nun an Gerda Taro.

Als 1936 der Spanische Bürgerkrieg ausbricht, zögern Capa und Taro nicht lang, zwei Wochen nach Kriegsausbruch sind sie in Barcelona. Mit ihren Kameras wollen sie den Krieg dokumentieren und sich mit ihren Bildern gegen die Franco-Diktatur und den Faschismus engagieren.

Sie wird als Heldin verehrt – und dann Jahrzehnte vergessen

Taro ist die erste Frau, die als Kriegsreporterin arbeitet. Statt Kampfszenen dokumentiert sie die Menschen im Krieg: Eine Milizionärin mit Gewehr, die stolz in die Kamera blickt. Die Silhouette einer Kämpferin, die den Revolver anlegt und zielt. Kinder, die auf Barrikaden spielen. Eine Mutter, die auf der Flucht einen Koffer schultert, während sich ein Junge an ihrem Kleid festhält. Ein Soldat, dessen Kopfwunde verbunden wird. Die Soldaten nennen sie „die kleine Blonde“.

Am 25. Juli 1937 fotografiert Taro – diesmal ohne Capa – an der Front einen Luftangriff. Danach will sie in die nächste Stadt und springt auf das Trittbrett eines Transportwagens. Der Wagen stößt mit einem Panzer zusammen, Taro stirbt. Als sie in Paris zu Grabe getragen wird, folgen Tausende dem Trauerzug. Sie wird als Heldin im Kampf gegen den Faschismus verehrt. Der Bildhauer Alberto Giacometti entwirft ihr Grab.

Weil viele ihrer Fotos unter Capas Namen erschienen und ihre Familie von den Nazis ermordet wurde, gerät Taro jahrzehntelang in Vergessenheit. 2007 taucht der „mexikanische Koffer“ auf, mit mehr als 4000 als verschollen geltenden Negativen aus dem Spanischen Bürgerkrieg, geschossen von Taro, Capa und ihrem Kollegen David Seymour. Im selben Jahr am New Yorker International Center of Photography zum ersten Mal ausgestellt – 70 Jahre nach ihrem Tod.