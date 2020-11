Porträt Margarete Steiff: Unternehmerin gegen alle Widerstände

Oldenburg Auf der Schwäbischen Alb, in Giengen an der Brenz, kommt am 24. Juli 1847 Apollonia Margarete Steiff zur Welt. Mit eineinhalb Jahren erkrankt sie an Kinderlähmung, das linke Bein ist vollständig gelähmt, das rechte teilweise, der rechte Arm geschwächt. Weil sie nicht mobil ist, fesselt die junge Margarete ihre Spielgefährten als Geschichtenerzählerin an sich. Mit ihrem lebhaften Wesen macht sie sich bei ihren Freunden so beliebt, dass sie über ihre Hilfsbedürftigkeit hinwegsehen.

Zur Mutter hat Margarete ein kompliziertes Verhältnis. Vergnügen, wird sie später in ihren Erinnerungen schreiben, „stand einfach nicht in ihrem Wörterbuch. Nur Arbeit und wieder Arbeit.“ Die Mutter führt ihren strengen Haushalt nach dem Selbstverständnis der Zeit. Mädchen müssen sich von Kind an nützlich machen, im Haushalt oder mit einem Nebenverdienst. Für Margarete und ihre Schwestern – wie für viele Mädchen ihrer Zeit – heißt das: Näharbeiten verrichten. Margarete mag die Häkelarbeiten nicht: Die schwache rechte Hand schmerzt, mit der linken hat sie wenig Geschick. Dennoch besucht sie die Nähschule, führt dann mit ihren Schwestern ein Geschäft. Sie fertigen Kleider für Kundinnen, bald kaufen sie die erste Nähmaschine im Ort. Die junge Frau muss sie verkehrt herum vor sich nehmen, um sie mit ihrer gesunden linken Hand bedienen zu können.

Nachdem ihre Schwestern heiraten, führt Margarete Steiff ein Geschäft unter ihrem eigenen Namen. Aufmerksam beobachtet sie das Unternehmen eines Verwandten, der eine Filzfabrik betreibt. Mit seinen Stoffen entwirft sie eine Filzkollektion aus Kleidern und Haushaltsartikeln.

Sie schafft Arbeitsplätze für Frauen. Aber an der Spitze stehen Männer

Dann sieht sie in einer Modezeitschrift das Schnittmuster für einen Elefanten: Das „Elefäntle“ ist der Beginn ihrer Spielwarenkollektion. Sie experimentiert mit Größen und Schnitten, bald kommen Hunde, Affen, Giraffen dazu. Als Umsatz und Geschäft wachsen, entstehen 1902 neue Fabrikgebäude aus Stahl und Glas. Ein modernes Stück Architektur, das seiner Zeit weit voraus ist. Die Baubehörde fürchtet, der großzügige Lichteinfall könnte den Augen der Arbeiterinnen schaden.

Steiff schafft Frauenarbeitsplätze und kümmert sich um ihre Mitarbeiterinnen. An Weihnachten wird gemeinsam gefeiert, sie macht Geldgeschenke, vergibt in finanziellen Notlagen kleine Kredite.

Führungsrollen in der Firma überträgt sie indes den Männern ihrer Familie. Ihr Neffe Richard Steiff entwirft 1902 das berühmteste Steiff-Spielzeug: den Teddybären. Schon 1904 werden 12.000 Stück verkauft, bis nach Amerika. Ein Jahr später bekommt der Bär seine beweglichen Glieder, das runde freundliche Gesicht und die Druckstimme. 1907 verlassen beinahe eine Million Teddybären die Steiff-Fabrik in Giengen und reisen in Kinderzimmer weltweit. Um das Spielzeug vor Plagiaten zu schützen, erfindet Franz Steiff den Knopf im Ohr als Markenzeichen der Firma.

Bis zuletzt leitet Steiff ihr Unternehmen, nimmt Anteil an den Entwürfen und der Herstellung. „Daheim ist mir’s viel zu langweilig“, schreibt sie kurz vor ihrem Tod. Am 9. Mai 1909 stirbt Margarete Steiff nach einer schweren Lungenentzündung.