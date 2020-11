Porträt Margarete von Wrangell: Deutschlands erste ordentliche Professorin

Oldenburg 1877 wird Margarete von Wrangell in eine deutsch-baltische Adelsfamilie geboren, als Tochter eines Generals und einer Baronin. Ihre Kindheit verbringt sie in Tallinn, das damals Reval heißt und zu Russland gehört. Die Familie nennt sie „Daisy“.

Früh zeigt sich ihre Begeisterung fürs Lernen und Lehren. Mit 18 Jahren legt sie ihre Lehrerinnenprüfung mit Auszeichnung ab, anschließend unterrichtet sie Naturwissenschaften. Sie will studieren. Das Frauenstudium ist in der Schweiz, in Frankreich und in Italien möglich, aber Margarete will nach Deutschland. Dort fordern Frauenvereine mehr Bildung für Frauen, doch einzig das Land Baden lässt Frauen seit 1901 zum Studium zu. 1904 schreibt sie sich für Botanik und Chemie in Tübingen ein. Fünf Jahre später schließt sie ihre Doktorarbeit summa cum laude ab. Ab 1910 forscht sie in London beim Chemiker William Ramsey zur Radioaktivität, anschließend vertieft sie ihre Kenntnisse in Paris bei Marie Curie. 1912 übernimmt sie die Leitung der Versuchsstation des Estländischen Landwirtschaftlichen Vereins.

Dort beginnt sie sich für Düngemittel zu interessieren und untersucht kali- und phosphorsäurehaltige Mineralien. Ihre Forschung findet ein jähes Ende, als das Institut mit Ausbruch der Oktoberrevolution geschlossen und sie selbst inhaftiert wird.

Alles Plagiat, werfen ihr die Kollegen vor. Sie schießt scharf zurück

Nach dieser Erfahrung geht Margarete von Wrangell 1918 nach Württemberg. Bald arbeitet sie an der Landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstation Hohenheim und forscht erneut zu Düngemitteln. Das Deutsche Reich braucht nach dem Ersten Weltkrieg dringend Dünger für die Landwirtschaft.

Von Wrangell untersucht, wie der vorhandene Phosphorgehalt im Boden durch die Auswahl der anzubauenden Pflanzen und mit Nebendüngung optimal genutzt werden kann. Die Ergebnisse, die sie 1920 in ihrer Habilitationsschrift beschreibt, entwickelt der Agrarökonom Friedrich Aereboe zum „Aereboe-Wrangell-System“ weiter. Die Landwirtschaft reagiert euphorisch.

Von Wrangell will in Hohenheim nun als ordentliche Professorin an einen Lehrstuhl berufen werden – als erste Frau ihrer Zeit. Ihre Kollegen sind dagegen, gegen von Wrangell werden Plagiatsvorwürfe erhoben.

Sie weiß sich zu wehren: Der Ernährungsminister des Deutschen Reichs will mit finanzieller Unterstützung der Düngemittelindustrie ein Institut für Pflanzenernährung einrichten lassen, das von Wrangell leiten soll. Sie droht der Hochschule Hohenheim mit Zurückhaltung der Fördermittel.

Nach harten Verhandlungen wird sie 1923 zur ordentlichen Professorin für Pflanzenernährungslehre an der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim ernannt. Beinahe zehn Jahre führt sie das Institut, betreut 16 Doktoranden, publiziert in Fachzeitschriften und engagiert sich im Deutschen Akademikerinnenbund. Am 21. März 1932 stirbt Margarete von Wrangell mit 55 Jahren an einem Nierenleiden.