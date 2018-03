Positives Fazit nach Regio Agrar

Oldenburg 158 nationale und internationale Aussteller haben sich vergangene Woche bei der Landwirtschaftsmesse „Regio Agrar Weser-Ems“ in Oldenburg präsentiert – und ein positives Fazit gezogen. „Von den Ausstellern gab es ausschließlich positives Feedback. Sie haben von guten Gesprächen mit den Besuchern berichtet“, sagt Astrid Wiebe, Pressesprecherin vom Veranstalter European Green Exhibitions (EGE).

Auch wenn in diesem Jahr nicht so viele Besucher wie erwartet den Weg in die Weser-Ems Halle gefunden haben, soll die Messe in zwei Jahren wieder in Oldenburg stattfinden – dann zum dritten Mal. „Die Veranstaltung muss sich in der Region erst einmal etablieren und bei potenziellen Besuchern noch bekannter werden“, meint Wiebe.