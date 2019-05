Praxisforum zur Umsatzsteuerreform

Oldenburg Ein Praxisforum zu den wesentlichen Neuerungen der geplanten Umsatzsteuerreform veranstaltet die Treuhand Weser-Ems Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am Mittwoch, 15. Mai, 17.30 Uhr, am Langenweg 55 in Oldenburg.

Die Referenten Heiko Günter (Fachanwalt für Steuerrecht), Christian Loose (Steuerberater) sowie Lutz Meyer (Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht) erklären, worauf Unternehmer im Tagesgeschäft und bei wesentlichen Unternehmensentscheidungen achten sollten. Um Anmeldung wird bis zum 10. Mai gebeten per E-Mail an info@treuhand.de oder unter www.treuhand.de/veranstaltungen.