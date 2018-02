Praxisforum zur laufenden Digitalisierung

Oldenburg Ungewöhnliches Projekt bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) und weiteren Partnern: Sie richten am 13. Februar in Oldenburg ein „Praxisforum Digitalisierung“ aus. Dazu gibt es keine richtige Tagesordnung. Die soll sich bei diesem speziellen Konferenz-Format („Bar-Camp“) von selbst entwickeln – wie so vieles in der digitalen Welt. Es gibt bei der langen Veranstaltung (8.30 bis 17.30 Uhr) lediglich zwei Impulsvorträge: eingangs „(Fast) niemand kauft Möbel online“ mit Marcel Bewersdorf (Poco/Einrichtungsmärkte) sowie später „New Work“ mit Bastian Wilkat (BTC AG). Bei dem Forum geht es um Ansätze zur Digitalisierung und den Austausch mit anderen darüber.