Oldenburg Auch der AWO Bezirksverband Weser-Ems (Oldenburg) bewirbt sich um den Preis für Innovative Ausbildung (PIA) der NWZ. Mit PIA sollen Unternehmen gewürdigt werden, die in der dualen Berufsausbildung mehr tun als üblich.

Und darum geht es: „Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Toleranz und Gleichheit. Diese Schlagworte prägen unser Leitbild. Unser Ziel: Die Schaffung einer sozial gerechten Gesellschaft. Das ist der Grundsatz der AWO, schon seit 100 Jahren“, heißt es in der Bewerbung, die Ausbildungsleiterin Marleen Eisenberger abgeschickt hat.

Und die Azubis schreiben: „Aus diesem Anlass verfolgten wir das Ziel, mit dem Projekt ,Der Ärmste‘ ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. So entstand der Kurzfilm, mit dem wir uns für ,PIA‘ bewerben möchten.“

Und so lief es ab: „Alles fing mit unserer internen Zeitschrift – dem ,Klönschnack‘ – an. Diese wird von unserer Marketing-Abteilung für die Bewohner unserer Wohn- und Pflegeeinrichtungen erstellt. Auch bei uns in der Verwaltung lesen und blättern die Mitarbeiter gern die Zeitschrift durch. So war es auch mit der Ausgabe 4/2018, in der wir folgenden Witz lasen: Der Ärmste. Eine ältere Dame sitzt beim Orthopäden im Wartezimmer, neben ihr sitzt ein Neonazi. Die Dame mustert ihn von oben bis unten, also von der Glatze bis zu den Springerstiefeln. Dann sagt sie zu ihm: Sie Ärmster, erst die Chemo und nun auch noch die orthopädischen Schuhe!“

Die Motivation, diesen Witz zu verfilmen, sei vielfältig gewesen: „Wir möchten mit unserem Film alle Personenkreise zum Nachdenken eigener Verhaltensmuster anregen und zu mehr Selbstreflexion auffordern. Wir möchten durch das Video natürlich auch die Positionierung der AWO nach außen tragen, dadurch wird auch das Leitbild der AWO repräsentiert. Wir möchten zu mehr Sensibilisierung zum Thema Vorurteile aufrufen. Wir möchten ein Statement mit dem Video gegen rechtsorientierte Menschen setzen und dadurch an sie appellieren.“

Der Film ist zu sehen unter bit.ly/awofilm