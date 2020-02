Oldenburg Die OLB (Oldenburgische Landesbank) will sich im Privatkundengeschäft neu aufstellen. Die Zahl der Filialen soll deutlich reduziert, die Beratungszeiten zugleich massiv ausgebaut werden.

„Es geht nicht um weniger, sondern um mehr Beratung“, betonte der OLB-Vorstandsvorsitzende Wolfgang Klein im Gespräch mit der NWZ. Das eingeleitete Zwei-Jahres-Programm werde „kein Abbau-, sondern ein Transformationsprogramm“, sagte der Generalbevollmächtigte Peter Karst.

Nachdem die OLB bereits im vergangenen Jahr rund zwei Dutzend Filialen geschlossen hatte, verfügt sie nach eigenen Angaben aktuell noch über 110, die mit Personal besetzt sind. Dabei habe allerdings jede fünfte Filiale nicht mehr als 20 Stunden pro Woche geöffnet und keine einzige sei länger als 35 Stunden pro Woche erreichbar.

Künftig soll es nach OLB-Angaben über das gesamte Kerngeschäftsgebiet im Nordwesten verteilt 16 „Kompetenzzentren“ geben, die montags bis freitags durchgehend von 9 bis 18 Uhr – und damit 45 Wochenstunden – geöffnet sein sollen. Daran angeschlossen seien insgesamt 50 bis 60 Filialen, die jeweils 25 Wochenstunden geöffnet und mit mindestens drei bis vier Mitarbeitern besetzt sein werden. Die Anzahl der SB-Standorte soll nach OLB-Angaben auch weiterhin bei rund 60 liegen. Details zu einzelnen Standorten nannte die Bank nicht.

„Rückgrat“ des Beratungsangebots der OLB soll laut Klein das neue Beratungscenter Oldenburg (BCO) sein, das die Bank noch in diesem Jahr an der Heiligengeiststraße in Oldenburg eröffnen will. Hier sollen rund 250 Mitarbeiter tätig sein, die sowohl die Kunden in Weser-Ems, als auch bundesweit beraten würden.

Ein ausführliches Interview mit Klein und Karst zu den Plänen der OLB lesen Sie im Wirtschaftsteil.