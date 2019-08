Pro Connect: Geflüchtete in Ausbildung

Oldenburg Schöner Erfolg für den Verein „Pro Connect“ aus Oldenburg: Mit diesem 1. August hätten insgesamt 33 Flüchtlinge eine Berufsausbildung in der Region begonnen, teilte die 2015 von Oldenburg sowie den Landkreisen Ammerland und Oldenburg gegründete und von viel Engagement regionaler Persönlichkeiten getragene Organisation am Donnerstag mit. 24 davon würden direkt in die klassische duale Berufsausbildung gehen, elf weitere starten mit einem neuen Ansatz mit mehr Raum u.a. für Fachsprachen-Erwerb.

Bereits 2018 hatten 33 geflüchtete Menschen, die von „Pro Connect“ bei der Inte­gration unterstützt worden waren, eine Berufsausbildung begonnen. Der 2015 gegründete Verein ist bestens vernetzt. Er stellt Kontakte her und begleitet und betreut die Betroffenen ein Stück weit, teils bis in die Betriebe hinein.