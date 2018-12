Oldenburg Den ersten Wettkampf hat sie schon gewonnen, bevor es losgeht: den um die originellste Duelldisziplin. Anke van Hove, 55 Jahre alt, Präsidentin des Oberlandesgerichts Oldenburg, will nicht Tennis spielen oder Golf oder was man sonst so macht bei einem Duell – sie möchte sich in der Disziplin „Weihnachten“ messen.

Warum Weihnachten?

Van Hove, seit drei Lambertimärkten im Amt, lächelt. „Ich mag Weihnachten gern“, sagt sie. „Das ist so eine dunkle, kalte, nasse Jahreszeit, und Weihnachten erhellt das alles ein bisschen.“

Am Nikolaustag steht sie pünktlich vor dem Rathaus: grauer Mantel, roter Schal, im Haar eine Lesebrille und im Gesicht ein siegesgewisses Lächeln. Sie war gestern erst hier, Weihnachtsmarktbummel mit den Gerichtskollegen, kommende Woche wird sie wieder hier sein, dann mit Richtern aus Kiew. Die Kollegen beobachten tagsüber den Prozess gegen Klinikmörder Niels Högel, abends besuchen sie den Lambertimarkt. Sie sollen Deutschlands beste Seiten kennenlernen: deutsches Recht und deutsche Weihnacht.

Die Gassen zwischen den Holzbuden füllen sich, es riecht nach Zimt und Glühwein. Van Hove hat sich nicht eigens vorbereitet auf das Duell, zu Hause nehmen allerdings die Weihnachtsvorbereitungen Tempo auf. Der Kerzenvorrat ist aufgestockt, das Quittenbrot fertig, bald wird der Baum geschlagen, ihr Mann ist Förster. Weihnachten kommt dann die ganze Familie zusammen, alle werden singen, und ihr siebenjähriger Neffe wird wieder sagen: „Wir sind der schlechteste Chor der Welt.“

Aber auch van Hoves Gegner ist kein Weihnachtsanfänger: Bei mir zu Hause klebt seit Tagen Weihnachtsdeko im Fenster; Nils Landgrens CD-Sammlung „Christmas with my Friends“, Teil eins bis sechs, läuft in Dauerrotation; die Kerzen der Adventsgestecke qualmen, dass man in unserer Straße über Dieselfahrverbote nachdenken könnte. Wir stoppen am Glühweinstand, es gibt Punsch, alkoholfrei natürlich, es geht ja um etwas, nämlich um die Weihnachtsehre. Johannes Bichmann, Fotograf und heute unser Quizmaster, stellt die erste Frage: „Seit wann gibt es Adventskränze?“ Johannes grinst.

Weihnachten steht für Harmonie, Frieden, Freude. Gerichtsprozesse bedeuten Dissonanz, Streit, Ärger. Zum Bezirk des OLG zählen drei Landgerichte, 23 Amtsgerichte und 2700 Mitarbeiter. Jährlich laufen 80.000 Verfahren, Tendenz steigend, Zivilstreitigkeiten, Familiensachen, Strafrecht. In den polternden Echokammern der sozialen Medien wächst zeitgleich die Kritik an der Justiz: lasche Urteile, falsche Urteile, zu späte Urteile.

Erklärt das, zugegeben etwas küchenpsychologisch, van Hoves Weihnachtslust?

Sie lächelt, das ist ihr nun doch zu einfach. Wenn sie unbedingt Weihnachten und Justiz zusammendenken soll, dann wieder über das Bild des „Erhellens“. „Gerechtigkeit gedeiht nicht gut im Dunkeln“, sagt sie, das ist ein Zitat von Verfassungsgerichtspräsident An­dreas Voßkuhle. Prozesse finden öffentlich statt, „aber wer kommt noch in den Gerichtssaal, morgens um zehn?“, fragt van Hove. Gerechtigkeit muss aktiv ins rechte Licht gerückt werden, davon ist sie überzeugt.

Van Hove sagt: Die Leute kommen vielleicht nicht in den Gerichtssaal, aber sie lesen Zeitungen. Das OLG verschickt seine Entscheidungen an die Presse, es geht dabei keineswegs nur um die größten Strafprozesse und die anspruchsvollsten Rechtsfragen, es geht darum: Was macht das Gericht? Was darf, kann und muss das Recht? Neulich zum Beispiel ging es um Dina, einen Hund. „Wer bekommt den Hund?“, war die Pressemitteilung überschrieben: Ein Paar hatte sich scheiden lassen, die Frau zog weg, jetzt ging es darum, wer das Tier haben durfte. Der 11. Zivilsenat des OLG entschied nach Tierwohlkriterien, der Hund blieb beim Mann, der sich zuletzt um ihn gekümmert hatte. Alle möglichen Zeitungen berichteten darüber, ohne im Gerichtssaal gewesen zu sein.

Apropos Entscheidung, seit wann gibt es denn nun Adventskränze? „Spätes Mittelalter“, presche ich vor, Quizmaster Johannes will eine Zahl, er bekommt eine Zahl: „1430“. Anke van Hove lächelt irgendwie wissend, sie sagt „1850“ und bekommt den Punkt, sie ist näher dran. Der erste Kranz soll 1925 in einer Kölner Kirche gehangen haben.

Nächste Frage: „In welcher Stadt wurde Jesus nach Ansicht der Mehrheit der Historiker geboren?“ Johannes grinst schon wieder, es klingt nach einer Fangfrage.

Ein anderer Fall, ein anderes Tier: Comingo. Comingo ist ein Pferd aus dem Emsland, 55.000 Euro teuer, eine 58-jährige Reitanfängerin aus New Yorker hatte es gekauft. Das Tier aber war widerborstig und ließ sich von der Frau nicht reiten, sie forderte ihr Geld zurück, das OLG gab ihr Recht. „Pferd zu bockig – Käuferin bekommt 55.000 Euro zurück“ war ein Renner auf „Spiegel online“.

„Bethlehem“, sagt Anke van Hove. „Nazareth“, sage ich. Die Bibel ist kein Geschichtsbuch, der Punkt geht an mich, Gleichstand.

Beim Pferd lag nach Ansicht des Gerichts eine sogenannte Beschaffenheitsvereinbarung vor: Die Käuferin hatte ein Pferd gekauft, das leicht zu handhaben sein sollte; Comingo ist es nicht.

Wie erklärt man den „gestörten Gesamtschuldnerausgleich“? Ihr Job kann höllisch kompliziert sein

„Recht kann äußerst komplex sein“, sagt van Hove. „Im Gerichtssaal müssen wir die Urteile erklären, das müssen alle Parteien verstehen.“ Das könne fürchterlich anstrengend sein, wie Beispiel damals bei dem Tamilen, der bei einem Arbeitsunfall ein Bein verloren hatte und Schmerzensgeld forderte. Wie erklärt man so einem Mann, dass man es hier mit einem „gestörten Gesamtschuldnerausgleich“ zu tun habe? Dass sein Arbeitgeber im Prinzip Mitschuldner ist, aber nicht zahlen muss wegen eines Haftungsprivilegs? Dass das Schmerzensgeld für den Tamilen deshalb reduziert werden muss? „Das braucht Geduld, das braucht Zeit“, sagt van Hove.

„Woher stammt die Nordmanntanne ursprünglich?“, fragt unser Quizmaster. „A: Baltikum, B: Skandinavien, C: Kaukasus?“ Ich tippe auf Skandinavien, Anke van Hove lächelt und sagt: „Kaukasus“. Eine Försterfrage, Punkt für Familie van Hove.

Natürlich kann man Gerichtsurteile gut finden oder schlecht. Verklagt ein Nachbar den anderen, gewinnt vielleicht der eine, und der andere verliert. „Das bedeutet: Die Verfahrenszufriedenheit liegt bei 50 Prozent“, sagt van Hove. Sie selbst musste warten, bis sie den Job als erste Frau an der Spitze des mehr als 200 Jahre alten Gerichts antreten konnte – ein Mitbewerber hatte eine sogenannte Konkurrentenklage eingereicht, er verlor.

Gerechtigkeit braucht erstens: Zeit. Wer den „gestörten Gesamtschuldnerausgleich“ erklären möchte, muss einen langen Anlauf nehmen. Natürlich kennt auch die OLG-Präsidentin die Diskussion, ob Gerichte heute viel mehr in sozialen Medien präsent sein müssten. Aber der Gesamtschuldnerausgleich auf Twitter? Keine Chance, sagt van Hove; in 280 Zeichen lässt sich allenfalls das Urteil erzählen, „nur halbes Schmerzensgeld nach Arbeitsunfall“. Sie bedauert, dass sich auch Journalisten häufig nicht mehr die nötige Zeit nähmen. Interessieren sie sich für einen Prozess, gehen sie zur Anklageverlesung, hören sich später vielleicht noch die Plädoyers an und die Urteilsverlesung. Die Begründung warten sie oft schon nicht mehr ab, weil sie ja das Urteil twittern müssen.

Zweitens: Recht braucht Verfahrensgerechtigkeit, mit ordentlichen Gerichten und erklärenden Richtern, vor allem aber mit Gerichtsvollziehern. „Wir dürfen uns keine Vollzugsdefizite erlauben“, warnt van Hove. Wenn Asylbescheide nicht vollstreckt werden, sorgt das für Unverständnis. Wenn die Räumung einer Mietwohnung erwirkt, aber nicht vollstreckt wird. Wenn Gläubiger auf ihren Forderungen sitzen bleiben. „Erst Gerichtsvollzieher machen den Sack zu“, sagt van Hove. Gerade haben 17 neue Gerichtsvollzieher im OLG-Bezirk angefangen, „sie sind wichtig für das Vertrauen in den Rechtsstaat“.

Dass „Reichsbürger“ die Justiz nicht anerkennen, sieht van Hove mit Sorge. Angst macht es ihr nicht

Auf dem Weihnachtsmarkt vollstreckt derweil ohne Gnade Johannes. Der erste Satz des Lukas-Evangeliums? („Es begab sich aber, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.“) Welche Band schrieb „Last Christmas“? Wie hieß das Album, wann kam es heraus? (Wham!, „Music from the Edge of Heaven“, 1984). Nenne mindestens einen der Geister, die Scrooge in der Weihnachtsgeschichte von Dickens begegnen (Geist der vergangenen Weihnacht, Geist der diesjährigen Weihnacht, Geist der zukünftigen Weihnacht).

Natürlich bemerkt auch die Justiz den Lärm in den Echokammern des Internets, „diese zunehmende Emotionalisierung“, wie van Hove sagt. Sie sieht Erscheinungen wie die sogenannten Reichsbürger, Menschen also, die den Staat und seine Institutionen ablehnen. „Die beschäftigen uns sehr“, sagt sie.

Aber gleichzeitig hat sie das Gefühl, dass die Bedeutung des Rechtsstaats verstärkt wahrgenommen wird. Weil die Menschen sehen, was in Polen geschieht, in Ungarn, in den USA. Und weil sie sehen, was Recht muss und kann: Da kassiert ein Richter über Nacht Trumps Einwanderungsdekret, „der sagt einfach: Stopp, das geht nicht“. Van Hove strahlt.

Letzte Weihnachtsmarktfrage, Johannes liest vor: „Wie hoch ist das Bußgeld beim erstmaligen geringfügigen Übertreten der 0,5-Promille-Grenze?“

„Das“, sagt die Richterin, „ist jetzt eine Frage der Ehre.“ Alkohol am Steuer ist teuer, ich tippe: 300 Euro. „500 Euro“, sagt van Hove, Treffer, der letzte Punkt geht an sie.

Draußen ist es jetzt dunkel, der Lambertimarkt leuchtet dagegen an. Nein, sagt Anke van Hove, sie sieht nicht schwarz für die Zukunft: „Ich finde, die Gerichte machen einen tollen Job.“

Weihnachten können sie jedenfalls auch: Anke van Hove gewinnt das Duell mit 7:4.