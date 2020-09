Rapider Preisverfall bei Schweinefleisch

Oldenburg Der drohende Exportstopp für Schweinefleisch aus Deutschland in Nicht-EU-Staaten als Folge der Afrikanischen Schweinepest hat Folgen für jeden einzelnen Schweinemastbetrieb. Nach Informationen unserer Redaktion wird es an diesem Freitag auf Druck der Schlachtbetriebe außerordentlich eine neue Notierung geben. Auf 1,27 Euro/Kilogramm wird der Schweinepreis wohl festgesetzt. Aktuell werden noch 1,47 Euro gezahlt. Im März lag der Preis bei 2,02 Euro/Kilogramm. Somit ist der Preis für ein Schlachtschwein in einem halben Jahr um 75 Euro gefallen.

Auch die Ferkelpreise dürften sinken. Sie werden sich im Rahmen des niederländischen Preises von 30 Euro/25 Kilogramm bewegen. Jetzt kostet ein Ferkel 38 Euro; im März lag der Preis bei 83 Euro.

Deutschlands Schweine können vor allem nach Fernost nicht mehr exportiert werden, weil das Regionalisierungsabkommen zwar verhandelt, aber nicht abgeschlossen wurde. So kann Deutschlands Marktführer, der Schlachtriese Tönnies, 20 Prozent seiner Schweineproduktion nicht mehr absetzen.