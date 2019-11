Oldenburg /Rastede Herausragende unternehmerische Leistungen zu würdigen – mit Schwerpunkt im Marketing: Darum geht es dem Marketingclub Weser-Ems bei der Vergabe seines Preises „Oldenburger Bullauge“.

Jetzt war es wieder so weit. Bereits zum dritten Mal verlieh der Club, in dem rund 250 Experten aus dem Nordwesten versammelt sind, sein „Oldenburger Bullauge für Marketing mit Durchblick“, wie Vereinspräsident Helmut Loerts-Sabin es nannte.

Die Wahl fiel auf die Aufsichtsräte der Ashampoo-Gruppe, Rolf Hilchner und Heinz-Wilhelm Bogena.

In seiner Laudatio verwies Helmut Loerts-Sabin, auf eine „20-jährige Erfolgsgeschichte des Software-Unternehmens, die maßgeblich vom Gründer Rolf Hilchner mit seinen ungewöhnlichen Marketing-Ideen und Mitinhaber und Finanzstrategen Heinz-Wilhelm Bogena geschrieben wurde“.

Mit dem Bau des „//CRASH Building“ in Rastede hätten die Inhaber und Aufsichtsräte ein außergewöhnliches Zeichen gesetzt. „Wir wollen und werden weiter wachsen, dafür benötigen wir gerade in unserer Branche ein super-kreatives, aber auch leistungsförderndes Arbeitsumfeld. Das finden unsere Mitarbeiter mit dem Neubau und seiner Wohnzimmer-Atmosphäre hier in Rastede. Einem Vergleich mit Google und Facebook halten wir jetzt Stand“, meinten Hilchner und Bogena bei der Ehrung.