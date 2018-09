Oldenburg /Rastede Üblicherweise reichen Unternehmen Bewerbungen beim Preis für Innovative Ausbildung (PIA) ein – hier kommt aber eine direkt vom Nachwuchs. Azubis von vier Arbeitgebern schreiben gemeinsam über ein Projekt: Aylin Ildiz, Finja Witte, Kassandra Büttner und Lena Straatmann.

Das Projekt: Man blickt über den Tellerrand und schnuppert im Ausbildungsberuf „Kaufmann/-frau für Dialogmarketing“ auch in andere Unternehmen hinein. Das wird gut organisiert.

Konkret heißt es: „Wir, die Auszubildenden der Stadt Oldenburg und der Unternehmen Cewe, EWE Tel und Popken Fashion Group, stehen durch den innerbetrieblichen Unterricht sowie verschiedene Schulungen miteinander in Kontakt. Durch die regelmäßige Zusammenarbeit und den Austausch untereinander entstand die Idee zum ,Perspektivwechsel‘. Er soll dazu dienen, den Auszubildenden einen Einblick in andere Bereiche und Abteilungen zu geben und damit ihren Horizont zu erweitern.“

Und weiter: „Unsere Ausbildung deckt ein breites Themenspektrum ab, weil sie in verschiedensten Branchen ausgebildet wird. Somit gehören zum Projektteam Auszubildende eines Modeunternehmens, Fotodienstleisters, Telekommunikations-/Energieunternehmens und der Bürgerservice einer großen Stadtverwaltung. Die Idee ist, dass die Auszubildenden durch den Austausch einen Blick über den eigenen Tellerrand werfen und neue Erfahrungen sammeln. Zum Beispiel erhalten wir einen Einblick in das Marketing, den Vertrieb, den internationalen Service und das Beschwerdemanagement und lernen somit verschiedene Organisationsabläufe und Strukturen kennen. Die Ausbildung läuft also in jedem Betrieb unterschiedlich ab und es ist keineswegs ein eintöniger Ausbildungsberuf am Telefon.“

Der Austausch findet im Frühjahr des zweiten Lehrjahres statt. Die Azubis wechseln jeweils wöchentlich durch die beteiligten Unternehmen und kehren dann nach drei Wochen zurück in den eigenen Betrieb. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, erhält jeder Austausch-Azubi im Vorfeld einen individuellen „Perspektivplaner“. Dieser beinhaltet einen Einsatzplan, einen Feedbackbogen und wichtige Hinweise zum Austausch und Unternehmen.

Der Perspektivplaner wird „von uns Paten“ übergeben, schreibt das Vierer-Team. „Während der Zeit im fremden Unternehmen dienen wir als Ansprechpartner für die Auszubildenden und übernehmen die Planung, Organisation und Betreuung des Ablaufs. Bei den Paten handelt es sich um Auszubildende, die das Projekt an das folgende dritte Lehrjahr übergeben. So wird sichergestellt, dass der Perspektivwechsel komplett in den Händen von uns Auszubildenden bleibt und Jahr für Jahr weitergereicht wird.“

Damit für eine Weiterentwicklung des Austausches gesorgt ist, sind Feedbackgespräche besonders wichtig. Nach jeder Austauschwoche wird ein Feedbackgespräch im Unternehmen mit den jeweiligen Paten geführt. Und am Ende gibt es eine große Feedbackrunde mit allen beteiligten Auszubildenden. Jeder fertigt auch einen Perspektivbericht für seinen Ausbilder und das jeweilige Austauschunternehmen an.