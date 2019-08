Raumausstatter präsentieren Meisterarbeiten

Oldenburg Von 10 bis 16 Uhr werden am Samstag, 17. August, die Abschlussarbeiten der neuen Raumausstattermeister in der Fachschule für Raumausstatter an der Willersstraße 9 in Oldenburg präsentiert. Ab 13.30 Uhr finden die Ehrungen statt und die Meisterzeugnisse werden übergeben.

Die Prüfungsaufgabe bestand in diesem Jahr darin, ein Hotelzimmer zum Thema Film zu gestalten. Dabei setzten sich die Teilnehmer unter anderem mit Filmlegenden wie Pippi Langstrumpf, Mary Poppins, Harry Potter und Sisi bis zu Van Helsing auseinander, heißt es in der Ankündigung.