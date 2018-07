Oldenburg Die Förderbereiche der landeseigenen N-Bank (Hannover) waren auch 2016 facettenreich: Die Bank ermöglichte allein mit dem Programm „Mikrostarter“ mit insgesamt 5,7 Millionen Euro 271 Gründungen verschiedenster Art. Dabei ist die Förderung bei 25 000 Euro gedeckelt. So machte sich etwa eine Fotografin in Oldenburg mit einem mobilen Fotostudio selbstständig und in Dötlingen wurde die Übernahme einer Änderungsschneiderei inklusive der Erweiterung des Angebots ermöglicht.

Im Bereich der einzelbetrieblichen Investitionsförderung flossen insgesamt 60,7 Millionen Euro – im Nordwesten unter anderem in das neu gegründete Unternehmen Strandhotel Sandburg GmbH auf Langeoog oder die Diedrich Eilers GmbH in Varel. Und mit 13,2 Millionen Euro unterstützte die Förderbank über den kommunalen Infrastrukturkredit Kommunen bei dem Erhalt und Ausbau der Infrastruktur – beispielsweise auch das Altenheim Edewecht.

Insgesamt hat die Förder- und Investitionsbank des Landes Niedersachsen im vergangenen Jahr Förderungen mit einem Gesamtvolumen von 639 Millionen Euro in den Bereichen Wirtschaft (194 Millionen), Arbeit (100 Millionen), Wohnen (107 Millionen) und Infrastruktur (239 Millionen) bewilligt, sagte Pressesprecher Bernd Pütz am Donnerstag in Oldenburg, der gemeinsam mit Stefan Kleinheider, Leiter der Beratungsstelle Oldenburg-Osnabrück, die Förderbilanz vorstellte. Im Vergleich zum Vorjahr (654 Millionen Euro) ist das Volumen damit um 2,3 Prozent leicht gesunken. Trotzdem sei die Förderleistung gerade im Bereich Wirtschaft um 23 Prozent von 157 auf 194 Millionen Euro gestiegen.

Gerade im Bereich Start-ups sei ein großer Schritt nach vorn gemacht worden. Dieser Bereich werde sehr „gehypt“, sei aber wichtig, meinte Kleinheider. Dabei sei das neu geschaffene Produkt „NSeed“ stark gefragt (vier Unternehmen mit 1,6 Millionen Euro), das eine Stärkung der Eigenkapitalleistung durch Beteiligungskapital bedeute. Zudem gebe es in Niedersachsen mittlerweile acht Start-up-Zentren, die Expertise und den Verbleib von qualifizierten Fachkräften sichern würden. Auch wenn das Thema Gründung insgesamt eher zurückgehe, lande Niedersachsen im Vergleich der Bundesländer hinter Berlin und Hamburg trotzdem auf dem dritten Platz. Und: Auch das Meister-BAföG wird erstmals mit über 60 Millionen Euro gefördert. „Wir sind auf einem guten Weg“, so Kleinheider.

174 Millionen Euro seien ins Weser-Ems-Gebiet geflossen – rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr, sagte Kleinheider. „Wir bekommen ein großes Stück vom Kuchen ab.“ Insgesamt seien im Nordwesten 854 Unternehmen gefördert worden, davon 295 mit weniger als zehn Beschäftigten. „Gerade die kleinen Unternehmen brauchen die Unterstützung“, betonte der Beratungsstellenleiter.

Obwohl die NBank nicht werbe, habe sie sich – rund 14 Jahre nach der Gründung – einen Namen erarbeitet, so Kleinheider. „Wir sitzen in der Region und haben ein großes Netzwerk.“ Hinzu komme die immer weiter voranschreitende Digitalisierung: Viele Informationen werden heute über die Homepage abgerufen. Kleinheider: „Die Meisterförderung läuft ausschließlich online.“