Reno Furmanek an Spitze der Düngebehörde

Oldenburg Wechsel an der Spitze der Düngebehörde in der Landwirtschaftskammer Niedersachsen: Am 1. August übernimmt Reno Furmanek die Leitung von Franz Jansen-Minßen, der am 31. Oktober in den Ruhestand wechselt. „Wir freuen uns, für diese verantwortungsvolle Aufgabe mit Reno Furmanek einen Fachmann gefunden zu haben, der in der Kammer bereits viele Jahre hoheitliche Aufgaben wahrgenommen hat“, kommentiert Kammerpräsident Gerhard Schwetje die Berufung des 42-jährigen studierten Agrarumweltexperten. Furmanek war zuvor stellvertretender Leiter der ebenfalls bei der Kammer ansässigen Prüfdienste.