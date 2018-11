Oldenburg Trotz steigender Einnahmen in die Rentenkasse mahnt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Oldenburg-Bremen, die Politik, die langfristige Entwicklung im Auge zu behalten. „Die positive finanzielle Entwicklung der letzten Jahre darf nicht dazu führen, dass die Rentenversicherung zum Spielball der Tagespolitik wird“, sagte Cornelius Neumann-Redlin, Vorstandsvorsitzender der DRV Oldenburg-Bremen, am Montag auf der Vertreterversammlung in Oldenburg.

Wie Neumann-Redlin den Mitgliedern der Vertreterversammlung erläuterte, werden die Einnahmen der Rentenversicherung in diesem Jahr geschätzt um 4,5 Prozent steigen. Das sei die höchste Zunahme in den vergangenen zehn Jahren und das, obwohl zu Jahresbeginn der Beitragssatz gesenkt wurde. Gleichzeitig fallen die Ausgaben 2018 niedriger aus als prognostiziert, weshalb für die gesetzliche Rentenversicherung mit einem Überschuss von rund vier Milliarden Euro gerechnet werden könne.

Dieses erfreuliche Ergebnis werde sich in den kommenden Jahren allerdings nicht mehr wiederholen, so Neumann-Redlin. „Die neuen Regelungen des RV-Leistungsverbesserungs- und Stabilisierungsgesetzes, unter anderem mit der Mütterrente II, führen zu direkten Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen von 4,1 bis fünf Milliarden Euro pro Jahr“, sagte der Vorstandsvorsitzende. „Das gemeinsame Ziel der Sozialpartner ist, die finanzielle Stabilität und die gesellschaftliche Akzeptanz der gesetzlichen Rentenversicherung zu sichern und den Generationenvertrag für die Zukunft weiter verlässlich auszugestalten.“

Neben der Diskussion um die finanziellen Auswirkungen der kommenden Rentenreformen standen die Haushaltsberatungen im Mittelpunkt der Vertreterversammlung. Insgesamt habe sich die Finanzlage der Rentenversicherung in diesem Jahr günstiger entwickelt als prognostiziert, berichtete Neumann-Redlin, was u.a. auf eine weiterhin steigende Zahl an Beitragszahlern zurückzuführen sei. Die beitragsregulierende Liquiditätsreserve der DRV, die Nachhaltigkeitsrücklage werde nach Vorausschätzungen um rund vier Milliarden Euro auf insgesamt 38 Milliarden Euro – 1,77 Monatsausgaben – steigen.

Zugleich beschloss die Vertreterversammlung am Montag den Haushalt für 2019. Im kommenden Jahr verfügt die DRV Oldenburg-Bremen demnach über einen Etat von 3,33 Milliarden Euro – 6,35 Prozent mehr als im laufenden Haushaltsjahr.

Der größte Teil der Ausgaben entfällt mit 79,49 Prozent oder 2,65 Milliarden Euro naturgemäß auf Rentenzahlungen, so die DRV Oldenburg-Bremen. Zurzeit zahle sie rund 250 000 Renten. Im Haushaltsplan wurde mit einer Rentenanpassung von 3,47 Prozent zum 1. Juli 2019 gerechnet.

Zweitgrößter Ausgabenposten sind mit 203 Millionen Euro die Aufwendungen zur Krankenversicherung der Rentner. Da ab 2019 auch der bisher vom Rentner allein zu tragende Zusatzbeitrag wieder paritätisch finanziert wird, steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr hier laut DRV um 13 Prozent.