Oldenburg Niedersachsens Seehäfen haben mit einem Seegüterumschlag von 53,53 Millionen Tonnen 2019 ihr bestes Ergebnis seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umschlag um sieben Prozent, teilte die Marketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen am Mittwoch in Oldenburg mit.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sprach von einem „erfolgreichen Jahr 2019“. Es sei gelungen, die durch den anstehenden Kohleausstieg und den stagnierenden Ausbau der Windenergie bedingten Verluste zu kompensieren. Umschlagszuwächse gab es im vergangenen Jahr im Wesentlichen bei Roh- und Heizöl, Baustoffen sowie Getreide. Angesichts dieser Entwicklung zeigte sich Althusmann auch für das laufende Jahr „vorsichtig optimistisch“.

Der Minister betonte die Bedeutung einer „leistungsfähigen, maritimen Wirtschaft“ für das Exportland Deutschland. Er zeigte sich daher erfreut, dass das Land über einen Zuschuss an die landeseigene Hafeninstrukturgesellschaft NPorts in diesem Jahr wieder, ähnlich wie im Vorjahr, 40 Millionen Euro in die neun Seehäfen investiert. Ursprünglich waren im Haushalt nur 35 Millionen eingeplant.