Oldenburg Seit ein paar Jahren hat der aus den USA stammende Schnäppchentag „Black Friday“ auch in Deutschland Einzug erhalten. In diesem Jahr fällt er auf den 23. November, also diesen Freitag.

Bei der Verwendung des Begriffs „Black Friday“ in der Werbung rät die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) aber zur Vorsicht. „Black Friday“ sei seit 2016 als Wortmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt zugunsten einer Holding mit Sitz in Hongkong eingetragen, teilte die IHK am Montag mit. Zwar habe das Amt im Frühjahr 2018 die Löschung der Wortmarke wegen mangelnder Unterscheidungskraft beschlossen. Dagegen habe die Markenrechtsinhaberin jedoch Beschwerde eingelegt. Nach Einschätzung der IHK ist die Rechtslage unklar und Abmahnungen sind weiterhin möglich.

„Unternehmen, die Rechtsstreitigkeiten vermeiden wollen, sollten deshalb die Wortmarke ,Black Friday‘ nicht verwenden, wenn sie keine Nutzungsrechte hierfür besitzen“, sagte Carola Havekost, Geschäftsführerin für den Bereich Handel bei der Oldenburgischen IHK.