Oldenburg Trotz robuster Konjunktur und Arbeitslosenzahlen, die so niedrig sind wie lange nicht, gibt es bei der Überschuldung weder regional noch bundesweit Entspannung. Im Weser-Ems-Gebiet stieg die Zahl der überschuldeten Privatpersonen leicht um rund 1600 auf rund 207 600 (Stichtag: 1. Oktober), wie aus dem am Dienstag veröffentlichten „Schuldneratlas Deutschland“ der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht.

Überschuldung Wenn ein Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen in absehbarer Zeit nicht begleichen kann und ihm weder Vermögen noch andere Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen, liegt nach der Definition von Creditreform Überschuldung vor. Oder kurz gesagt: Die zu leistenden monatlichen Gesamtausgaben übersteigen dauerhaft die Einnahmen.

Die Schuldnerquote in Weser-Ems erhöhte sich geringfügig auf 10,05 Prozent (2017: 10,0 Prozent). Etwas mehr als jeder zehnte Erwachsene in der Region gilt damit als überschuldet. Bei der Überschuldungsquote liegt das Weser-Ems-Gebiet damit leicht unter dem Niedersachsen-Wert (10,34 Prozent) und etwa auf Höhe des bundesweiten Durchschnitts (10,04 Prozent). Bundesweit stieg die Zahl überschuldeter Privatpersonen zum fünften Mal in Folge – und zwar um rund 19 000 auf mehr als 6,9 Millionen. „Die Überschuldungsquote privater Verbraucher in Deutschland bleibt trotz weiterhin stabiler Konjunktur angespannt“, sagte Michael Bolte, Geschäftsführer von Credit­reform Oldenburg.

Angesichts der Rahmenbedingungen sei für die nächsten Monate nicht davon auszugehen, dass die Überschuldungszahlen sinken werden. „Zudem werden die Wohn- und Mietkosten in deutschen Städten immer mehr zum Überschuldungsrisiko“, betonte er.

Im Bundesländervergleich liegt Niedersachsen bei der Überschuldungsquote unverändert im Mittelfeld. Den höchsten Wert weist Bremen auf (13,94 Prozent), den nie­drigsten Bayern (7,43). Innerhalb Niedersachsens verzeichnet die Stadt Wolfsburg den Angaben zufolge die niedrigste Verschuldung mit 7,74 Prozent. Schlusslicht sowohl in Weser-Ems als auch landesweit bleibt die Stadt Wilhelmshaven (17,07).

Im Weser-Ems-Gebiet ist die Überschuldung im Vergleich zum Vorjahr in sechs von 17 Kreisen und kreisfreien Städten gesunken und entsprechend in elf gestiegen. Den deutlichsten Rückgang verzeichneten der Landkreis Friesland (minus 0,21 Punkte auf 9,93 Prozent) und die Stadt Oldenburg (minus 0,20 Punkte auf 10,4 Prozent). Den höchsten Anstieg der Schuldnerquoten erlebten der Kreis Cloppenburg (plus 0,24 Punkte auf 9,57 Prozent) sowie die Städte Delmenhorst (plus 0,23 Punkte auf 15,57 Prozent) und Emden (plus 0,23 Punkte auf 14,03 Prozent). Diese beiden Städte weisen hinter Wilhelmshaven auch die höchsten Schuldnerquoten in Weser-Ems auf. In der Position des positiven Spitzenreiters hat das Ammerland mit einer Quote von 8,29 Prozent den Kreis Vechta (8,34) überholt.

Auf Gemeindeebene weist in Ostfriesland wie auch schon in den Vorjahren die Insel Baltrum mit 5,73 Prozent die niedrigste Quote auf. Im Oldenburger Land löste die Gemeinde Hude mit einer Quote von 6,51 Prozent die Gemeinde Molbergen an der Spitze ab.