Oldenburg Schüler an das Thema Wirtschaft heranzuführen und Wissen zu vermitteln – das ist ein Ziel der Wirtschaftsjunioren bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK). Sie startet jetzt wieder ihren jährlichen Schülerwettbewerb – zum 34. Mal. Es gibt attraktive Preise – wie z.B. Karten für das „Hamburg Dungeon“.

Was versteht man unter Konjunktur? Was besagt der ökologische Fußabdruck? Das sind mögliche (von 28) Fragen an Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen aller Schulformen im Oldenburger Land. Diese Klassen sind Zielgruppe des Wettbewerbs.

„Viele der jungen Leute treten bald ins Berufsleben ein. Der Wettbewerb soll sie dazu ermuntern, über wirtschaftliche Zusammenhänge nachzudenken, sowohl allein als auch gemeinsam mit den Lehrern“, erläutert Linda Heitmann, Wirtschaftsjuniorin bei der IHK. 2017 machten 52 Klassen von 30 allgemeinbildenden Schulen mit. Teilnahme online unter