Seehäfen steigern Umschlag zweistellig

Oldenburg Die niedersächsischen Seehäfen haben im vergangenen Jahr zehn Prozent mehr Güter als im Vorjahr umgeschlagen. Insgesamt betrugen 2017 die Ein- und Ausfuhren 53,4 Millionen Tonnen gegenüber 48,6 Millionen Tonnen im Jahr zuvor.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann kündigte auf einer Bilanzpressekonferenz in Oldenburg an, in diesem Jahr 33 Millionen Euro für neue Vorhaben zu investierten und 27 Millionen zur Instandsetzung bestehender Anlagen auszugeben. Den größten Umschlag verzeichnete Wilhelmshaven mit 30,29 Millionen Tonnen. Gut entwickelt habe sich dort auch der Containerumschlag im Jade-Weser-Port, der auf 554 449 Standardcontainer gestiegen sei.