Oldenburg Ich kann nur Gutes über meine Bahnfahrt von Oldenburg nach Düsseldorf erzählen: Von Oldenburg Hbf nach Düsseldorf Hbf über Bremen Hbf bin ich am 28. Mai zum Sparpreis von 78,00 € für Hin- und Rückfahrt gefahren. Für die Internet-Bestellung erhielt ich schnell per Post die Bestätigung mit Abfahrt-und Ankunftszeiten und Platzreservierung. Dabei wurde mir als Rollatornutzer eine Betreuung durch den Bahnservice angeboten, die ich auch in Anspruch genommen habe. Da die Zeit zum Umsteigen in Bremen zu knapp bemessen schien, bin ich einen Zug früher gefahren, wodurch der Aufenthalt in Bremen fast 1 1/2 Stunden dauerte.

In Oldenburg wurde ich mit meinem Rollator in den Wagen für die Radfahrer begleitet, nette Unterhaltung mit den Fahrern gehabt. In Bremen wurde ich gleich von einer sehr freundlichen Dame des Bahnservices empfangen und über die ganze Zeit betreut. auf dem Bahnsteig fand ich auf einer Bank Platz und hatte mit der Dame immer Blickkontakt, denn sie hatte ja auch noch andere Reisende zu betreuen.

Der Zug von Hamburg nach Stuttgart hatte ca. 5 Minuten Verspätung. die Abfahrt war für 11:44 vorgesehen, ich wurde begleitet zum Wagen Nr 34 und zum Sitzplatz, der Rollator wurde von einem Mitreisenden zwischen 2 Sitzen abgestellt. So konnte ich die Fahrtganz erholsam genießen und die Sonne schien auch, die vorbeigleitende Landschaft zu sehen, war ein Genuss.Über Osnabrück+Dortmund+Essen kam der Zug genau pünktlich um 14:24 Uhr in Düsseldorf an, besser ging es nicht. Am Ausstieg nahm mich eine freundliche Dame des Bahnservices in Empfang und begleitete mich durch den Bahnhof zum Taxi.