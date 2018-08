Oldenburg Die Sparkassen in Deutschland ändern an ihren Automaten die Reihenfolge beim Geldabheben. War es bislang so, dass die Kunden zuerst ihre Geheimzahl (PIN) und dann den gewünschten Beitrag zum Abheben eintippen, wird künftig erst zum Ende des Abhebe-Vorgangs die PIN abgefragt.

„Damit soll das Risiko von Diebstählen gesenkt und das Sicherheitsgefühl unserer Kunden erhöht werden“, teilte Andreas Renken, Sprecher der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), jetzt auf Anfrage mit. Denn mit der Eingabe der PIN sei der Geldautomat „freigeschaltet“.

Es habe Fälle gegeben, bei denen Täter den Zeitpunkt der PIN-Eingabe abgewartet und dann die Kunden abgelenkt hätten, um somit auf das Konto zugreifen zu können, sagte Renken. Durch die Änderung der Reihenfolge soll dies nun so nicht mehr möglich sein.

Wie der LzO-Sprecher weiter mitteilte, ist auf insgesamt 32 Geldautomaten im Oldenburger Land die neue Software in den vergangenen Tagen bereits aufgespielt worden. Die übrigen 144 Automaten der LzO, die auch über eine Einzahlungsfunktion verfügen, sollen in den kommenden Monaten umgerüstet werden.

Die neue Software biete noch weitere Neuerungen. So könnten Kunden die Stückelung des Geldbetrages jetzt individuell zusammenstellen.