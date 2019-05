Sperrung: In Oldenburg drohen erneut Staus

Oldenburg Die Deutsche Bahn beginnt an diesem Donnerstag mit Instandhaltungsarbeiten auf dem sieben Kilometer langen Streckenabschnitt Oldenburg-Neusüdende. Dabei kommt es zu Vollsperrungen des viel frequentierten Bahnübergangs Oldenburg-Alexanderstraße an sechs Tagen im Mai, erstmals am Freitag, 3. Mai (Vollsperrung von 7 bis 19 Uhr auch für Radfahrer und Fußgänger). Umleitungen sind laut Ankündigungen der Bahn ausgeschildert.

Zeitversetzt wird an vier Tagen auch der Alternativ-Übergang Bürgerbuschweg gesperrt (erstmals Samstag, 4. Mai, 10 bis 20 Uhr). Auf dem Abschnitt bis Neusüdende werden Schienen, Schwellen und Schotter erneuert. Auch wird die Signaltechnik auf Gleiswechsel vorbereitet. Dazu werden Weichen eingebaut.