Oldenburg Der Oldenburger Schlachthof Standard-Fleisch GmbH & Co. KG wird vom Betreiber bis auf Weiteres stillgelegt. Das geht sowohl aus einer Mitteilung der Stadt Oldenburg als auch der Garreler Goldschmaus-Gruppe hervor. Diese betreibt die Großviehschlachtung eigenen Angaben zufolge seit Anfang 2018 in Oldenburg gemeinsam mit dem Eigentümer. Goldschmaus zeigt sich bestürzt. „Vor diesem Hintergrund hat sich die Unternehmensgruppe dazu entschlossen, in Oldenburg vorerst keine Schlachtungen mehr durchzuführen“, heißt es.

Erst am Montagmorgen hatte der Verein Deutsches Tierschutzbüro Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg gestellt und schwere Vorwürfe gegen das Veterinäramt erhoben. Auf dem von Tierschutzaktivisten illegal gefilmten Videomaterial soll zu sehen sein, „dass ganz offensichtlich auch Mitarbeiter vom zuständigen Veterinäramt in den Skandal verwickelt sind“. In einigen Fällen hätten sie sogar „selbst Hand angelegt“, heißt es in einer Mitteilung des Tierrechtlervereins.

Die Stadt Oldenburg bestätigt, dass drei Veterinäre auf den Aufnahmen zu sehen sind. „Wir werden die Mitarbeiter nun befragen und mit den Vorwürfen konfrontieren“, erklärte Stadtsprecher Reinhard Schenke auf Anfrage der NWZ. Ob tatsächlich konkrete Verstöße gegen das Tierschutzrecht vorliegen, ist nach Auffassung der Stadt durch das Videomaterial nicht zweifelsfrei zu klären. „Wir prüfen, was passiert ist und entscheiden dann, ob und welche Konsequenzen gezogen werden müssen“, so Schenke.

„Das Veterinäramt ist in Verquickungen mit dem Unternehmen gekommen, die keiner vorhergesehen hat“, sagt Matthias Brümmer, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Region Oldenburg-Ostfriesland. Seiner Meinung nach, könne auch innerhalb der Behörde etwas nicht stimmen.

Er kritisierte auch, dass osteuropäische Arbeiter massiv unter Druck gesetzt würden. Das Fehlverhalten der Beschäftigten sei nicht zu entschuldigen. Nichtsdestotrotz sehe er die Schuld beim Schlachthofbetreiber. „Kein fest angestellter Mitarbeiter eines Schlachthofes, würde so arbeiten und Tiere quälen. Beschäftigte aus dem Subunternehmermilieu stehen unter Druck, so schnell und effizient wie nur möglich zu arbeiten und agieren auf Anweisungen ihrer Vorgesetzten“, sagt er. „Es ist ein krankes System, das beendet werden muss“, so Brümmer.

In der vergangenen Woche hatte das Deutsche Tierschutzbüro der Staatsanwaltschaft, dem zuständigen Veterinäramt und dem Landwirtschaftsministerium in Hannover 600 Stunden Videomaterial vorgelegt. Dieses dokumentiert laut Aussagen der Tierschützer Tierquälerei im Schlachthof. Der Schlachthof selbst bestätigte daraufhin zum Teil die Vorwürfe. Die Bildaufnahmen sind mit versteckten Kameras im September und Oktober 2018 entstanden.

Die 14 fest angestellten Mitarbeiter sollen während der Stilllegung weiterbeschäftigt werden. Das habe der Schlachthof der Goldschmaus-Gruppe zugesichert.