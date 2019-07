Oldenburg Immer höher, schneller, weiter – bei maximalem Gewinn? Nein. Bei der „Social MVP Pitch Night“, die am Donnerstagabend in Oldenburg stattfand, kam insbesondere dem gesellschaftlichen Mehrwert besondere Bedeutung zu. Drei Gründer nutzten im Technologie- und Gründerzentrum die Möglichkeit, ihre Startup-Idee sogenannten „Mini-Angels“ vorzustellen, also potenziellen finanziellen Förderern.

Die Idee, die hinter einer solchen „MVP Pitch Night“ steht, stammt von Sebastian Höflich. Er selbst hatte während seines Studiums die frustrierende Erfahrung gemacht, dass die Gründerreise an den Hochschulen sehr langwierig ist. Immer wieder habe er lange Zeit warten müssen, ehe er einen mehrere Seiten langen Text verfassen sollte – um dann wieder zu warten. Letztlich habe er seine Gründerreise damals abgebrochen. „Wir wollen diese Gründerreise beschleunigen“, erklärte Höflich. Gemeinsam mit Jan Pleis von der Startup-Szene Groningen Ostfriesland Oldenburg Emsland – kurz GOOE – brachte er an diesem Abend drei junge Gründer mit Menschen zusammen, die investieren wollen: und zwar einen Betrag von jeweils maximal 500 Euro.

Markus Sauerhammer, Jan Pleis und Sebastian Höflich Bild: Ziegeler

Ein Mitdenken der sozialen und ökologischen Ziele bei der Unternehmensgründung hatte zuvor Markus Sauerhammer, Gründer des Vereins Social Entrepreneurship Netzwerkwerk Deutschland, gefordert. In seiner Rede erwähnte er auch die Fridays for Future-Bewegung, die dazu auffordert, auch an künftige Generationen zu denken. „Unternehmen haben immer einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen geleistet. Als wir unser jetziges Wirtschaftssystem aufgebaut haben, waren dies aber völlig andere. Zeit die Zukunft zu gestalten“, so Sauerhammer. Auf seiner Facebook-Seite verweist er auf die Worte des Kulturhistoriker Arnold Toynbee: „Kulturen blühen auf, wenn auf Fragen von heute Antworten von morgen gegeben werden. Kulturen zerfallen, wenn für Probleme von heute Antworten von gestern gegeben werden.“

Gründer Thyll Niebergall stellte zunächst „Noah“ vor. Zentraler Gedanke des Projekts ist es, dass Unternehmen ein Bewusstsein für Suffizienz und Nachhaltigkeit bei ihren Mitarbeitern schaffen. In einem Camp sollen Mitarbeiter-Teams den Strom für den eigenen Verbrauch jeden Tag selbst produzieren. Um künstliche Intelligenz (KI) geht es bei der „BotUniversity“, die Gründer Leon Büchter aus Bremen vorstellte. „Wir wollen, dass jeder günstig und relativ schnell und effizient auf KI zugreifen kann, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist“, erklärte Büchter. Den erforderlichen Labeling Prozess übernehmen bei der „BotUniversity“ Studierende. Zuletzt präsentierte Tobias Tebben „Tillome“. Dabei handelt es sich um eine App, die es ermöglicht, sich Beiträge in unterschiedlichen sozialen Netzwerken ansehen zu können, ohne die Notwendigkeit, sich für jedes Netzwerk jeweils einen eigenen Account anlegen zu müssen.

Die Gründer bzw. Teammitglieder mit ihren jeweiligen Mini-Angels Bild: Ziegeler

Allen drei Gründern gelang es, Investoren für ihre Startups zu gewinnen – selbst wenn einige von ihnen zunächst gar nicht viel mit dem jeweiligen Thema zu tun hatten: Zwei der drei Mini-Angels von „Tillome“ gaben beispielsweise zu, dass Social Media nicht gerade ihr Fachgebiet sei; aber Leon Büchter habe sie begeistert mit seiner Idee.