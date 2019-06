Oldenburg Sie kommen häufig aus dem Tech-Bereich, sind überwiegend männlich und haben im Schnitt sechs Mitarbeiter: Das sind nur einige der interessanten Zahlen, die der Startup-Radar im Nordwesten über junge Gründer in der Region liefert.

Gesammelt und veröffentlicht hat die Daten „Startups Nordwest“. Das von der GIZ gGmbH, einer gemeinnützigen GmbH, die eng mit dem Gründungs- und Innovationszentrum der Universität Oldenburg zusammenarbeitet, ins Leben gerufene Portal stellt Informationen über die Gründungsregion Oldenburg, Bremen und umzu zur Verfügung.

„Wir versuchen, auf Startups Nordwest alles, was es an gründungsrelevanten Informationen gibt, auf eine zen­trale Plattform zu bekommen, damit man einen umfassenden Überblick bekommt“, sagt Benny Hartwig, Innovationsmanager der GIZ gGmbH. Dazu gehören eine Übersicht über regionale Start-ups, Hinweise auf Veranstaltungen, ein Jobportal sowie aktuelle Nachrichten rund ums Thema Gründungen. „Ziel ist es, die Start-ups selbst ein bisschen bekannter zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich ein Netzwerk aufzubauen und sich stärker untereinander auszutauschen“, so Hartwig.

Der „Startup-Radar“ oder „Startup-Spot“ basiert dabei auf den Profilen, die die Gründer auf der Seite angelegt haben. Und er liefert einen guten Überblick über die Gründerszene im Nordwesten. 75 Start-ups aus den Postleitzahlen-Bereichen 26, 27, 28 und 49 sind dort aktuell verzeichnet.

Interessante Erkenntnisse: Ein Großteil dieser Gründungen kommt aus den Bereichen „Technologie“ (28) und „Handel“ (18). Die 75 jungen Unternehmen beschäftigen insgesamt 414 Mitarbeiter – also etwa sechs pro Start-up. Und rund 90 Prozent der Gründer in der Region sind männlich. Darüber hinaus zeigt der „Startup-Spot“ etwa auf, in welcher Phase sich die Start-ups befinden, womit sie ihr Geld verdienen und wie die regionale Verteilung ist.

Der „Startup-Radar“ erhebe keineswegs einen Anspruch auf Vollständigkeit, so Hartwig. Denn das Anlegen eines Profils erfolge auf freiwilliger Basis. Dennoch gebe die Übersicht einen guten, recht repräsentativen Querschnitt über die regionale Gründerszene.

Hartwig hofft, dass noch weitere Start-ups diesen kostenlosen Service nutzen. Einzige Bedingung: Um als Start-up durchzugehen, müssen die Gründer laut des Innovationsmanagers drei Kriterien erfolgen: Das Unternehmen darf nicht älter als zehn Jahre sein, es muss ein skalierfähiges, also wachstumsfähiges Geschäftsmodell haben und es sollte einen innovativen Charakter, entweder in der Technologie selber oder in der Geschäftsidee, haben.

Bei den Start-ups selbst kommt das Portal gut an, wie Thomas Hayen vom Oldenburger Unternehmen „Fan12“, das kostenlose Onlineshops für Amateurvereine anbietet, erläutert: „Es schafft Präsenz, wir finden dort neue Mitarbeiter und kommen in Kontakt mit wichtigen Partnern.“