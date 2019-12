Oldenburg Die abgeschwächte Konjunktur schlägt sich bisher noch nicht in der Insolvenzstatistik nieder. „Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist im Oldenburger Land in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken“, teilte die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) mit. Demnach meldeten 170 Unternehmen Zahlungsunfähigkeit an. Dies bedeutet ein Minus von 1,7 Prozent. Mehr Dynamik gab es in anderen Landesteilen. Niedersachsenweit fiel die entsprechende Zahl um acht Prozent. Grundlage der Berechnung sind Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen.

Es fällt auf: In einigen Branchen gibt es wieder mehr Zahlungsunfähigkeiten als im Vorjahr: So etwa im Dienstleistungsbereich mit 75 (im Vorjahreszeitraum 64) und im Baugewerbe mit 39 (35).

Aus dem Handel wurden 28 (30) Insolvenzen gemeldet, im Gastgewerbe 15 (21), in der Verkehrs- sowie Informations- und Kommunikationsbranche 12 (12), und in der Industrie 11 (11). Die IHK hat weiteres Material aufbereitet unter: www.ihk-oldenburg.de/insolvenzen

Sie bietet Unternehmen in Schwierigkeiten Hilfe an. Die Kammer verweist auf den Sprechtag „Unterstützung im Krisenfall: Runder Tisch“ am 14. Februar ab 9 Uhr in Oldenburg. Anmeldungen: