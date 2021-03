Steuererklärung in Corona-Zeiten: Kurzarbeitern droht Forderung vom Fiskus

Oldenburg Anfang März hat eine Meldung der Bundesregierung viel Irritation ausgelöst: 2020 rechne der Fiskus durch Kurzarbeit während der Coronakrise mit Steuereinnahmen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Bis dahin dürften die meisten Kurzarbeiter davon ausgegangen sein, dass sich die Wochen oder Monate, in denen sie weniger gearbeitet haben, eher positiv auf ihre Steuererklärung auswirken – weniger Lohn, geringere Steuern. Zumal gesetzlich festgelegt ist, dass Kurzarbeitergeld als Lohnersatzleistung grundsätzlich steuerfrei bleiben soll. In bestimmten Fällen kann es aber dennoch zu Nachzahlungen kommen. Entsprechend empört reagieren die Gewerkschaften: Wer auf Teile seines Gehalts verzichte, um zum Erhalt seines Jobs oder gar zum Überleben seines Unternehmens beizutragen, dürfe nicht durch Steuernachzahlungen in finanzielle Schwierigkeiten gebracht werden.

Dabei ist unstrittig, dass das Instrument der Kurzarbeit unzählige Arbeitsplätze gerettet hat. Angestellte in Kurzarbeit erhalten bis zu 87 Prozent ihres Lohns in Form staatlicher Unterstützung. Das entlastet Arbeitgeber, die in Zeiten der Auftragsflaute andernfalls gezwungen sein könnten, Mitarbeiter zu entlassen. Rund 720.000 Unternehmen haben in Deutschland zwischenzeitlich Kurzarbeit angemeldet. Allein im Bezirk Vechta sind aktuell fast 60.000 Anzeigen für potenzielle Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit gemeldet. Besonders betroffen sind der Einzelhandel, die Gastronomie, die Nahrungsmittelbranche und der Bau.

Schuld ist der – Achtung! – Progressionsvorbehalt

Dass einem Teil der Kurzarbeiter Nachzahlungen bevorstehen, liegt am sogenannten Progressionsvorbehalt – ein Wortungetüm, von dem viele Steuerzahler nie gehört haben dürften. Dahinter verbirgt sich Folgendes: Bei der Berechnung der Steuer soll aus Gründen der gleichen Belastung aller Arbeitnehmer das gesamte Einkommen berücksichtigt werden. Deshalb werden bei der Ermittlung des Steuersatzes staatliche Lohnersatzleistungen wie das Kurzarbeitergeld zum normalen Einkommen hinzugerechnet. Gleiches gilt etwa für das Eltern-, Arbeitslosen- oder Krankengeld.

Das Kurzarbeitergeld kann damit allerdings dazu führen, dass der persönliche Steuersatz steigt. Erst bei der Einkommensteuererklärung wird abschließend geprüft, wie viel Steuern ein Arbeitnehmer für seinen Lohn bezahlen muss. Das wird abgeglichen mit dem Betrag, den er bereits durch den Lohnsteuerabzug beglichen hat. Wurde zu wenig abgezogen, kann eine Nachforderung fällig sein.

Rechenbeispiele zeigen die unterschiedlichen Folgen

Wie unterschiedlich sich das auswirken kann, demonstrieren Rechenbeispiele auf der Internetseite des Bunds der Steuerzahler. Demnach bekommt etwa ein Single mit einem Monatsbruttoeinkommen von 4.500 Euro, der 2020 drei Monate in Kurzarbeit war, eine Steuererstattung von 748 Euro. Ein Single mit einem Monatsbruttoeinkommen von 2.500 Euro und sechs Monaten Kurzarbeit muss mit einer Steuernachzahlung von 301 Euro rechnen. Bei verheirateten Alleinverdienern mit zwei Kindern, einem Monatsbrutto von 4.500 Euro und drei Monaten Kurzarbeit ergibt sich je nach vorherigem Lohnsteuerabzug in einem Fall eine Erstattung von 607 Euro und im anderen Fall eine Nachzahlung von 240 Euro.

Es werden also längst nicht alle Kurzarbeiter nachzahlen müssen, wie Elke Knühmann, Vizepräsidentin des Steuerberaterverbandes Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, auf Nachfrage erklärt. „Der persönliche Steuersatz ist eine hoch individuelle Angelegenheit und wird durch andere Einkünfte beeinflusst“, sagt die Oldenburgerin. Welche konkreten steuerlichen Auswirkungen durch Kurzarbeit sich im Einzelfall ergeben, hängt laut Knühmann von unterschiedlichen Faktoren ab: etwa von der Steuerklasse (beziehungsweise der Steuerklassenkombination bei Ehegatten), der Höhe der Lohnsteuerabzüge, anderen steuerpflichtigen Einkünften wie Vermietungen oder Aufwendungen zur Altersvorsorge. „Gegebenenfalls könnte bei Eheleuten die getrennte Veranlagung der Steuer günstiger sein“, sagt Steuerexpertin Knühmann.

Nachzahlung oder Erstattung? Hängt vom Einzelfall ab

Auch beim Bund der Steuerzahler gibt man zumindest teilweise Entwarnung. „Es kommt immer auf den persönlichen Einzelfall an. In einigen Fällen kann es zu Nachzahlungen kommen, in vielen Fällen wird es aber eine Steuererstattung geben – eventuell fällt diese aber etwas geringer aus als aus den Vorjahren gewohnt“, teilt der Verband mit. Nachzahlungen seien beispielsweise denkbar, wenn der Arbeitnehmer verkürzt gearbeitet hat und sein Arbeitslohn mit Kurzarbeitergeld aufgestockt wurde.

Wie also sollten Kurzarbeiter mit der Situation umgehen? Der Deutsche Gewerkschaftsbund rät, ausreichend Geld zur Seite zu legen, um ein finanzielles Polster zu haben. Rund zehn Prozent des ausgezahlten Kurzarbeitergelds solle man möglichst auf die hohen Kante legen.

Eines zumindest ist sicher: „Wegducken geht nicht, denn das Finanzamt weiß, wer Kurzarbeitergeld erhalten hat“, erklärt der Steuerzahlerbund. Zahlt der Arbeitgeber einen freiwilligen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld, ist im Übrigen auch dieser steuerpflichtig.