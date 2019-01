Stipendien in grünen Berufen

Oldenburg Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat jetzt in Oldenburg 36 Absolventen grüner Berufe zur Aufnahme in das Weiterbildungsstipendium begrüßt. Voraussetzungen für die Aufnahme in das Stipendium sind ein „Sehr gut“ bei der Abschlussprüfung eines grünen Berufes bzw. in der Hauswirtschaft oder ein Sieg in einem Bundeswettbewerb.

Den ausgewählten Bewerbern stehen für einen Zeitraum von drei Jahren je 7200 Euro an Fördergeldern zur Verfügung, womit sie etwa die Kosten von Weiterbildungsmaßnahmen finanzieren können. Aus dem Oldenburger Land werden folgende Stipendiaten gefördert: Renke Cordes, Til Gericke, Marvin Habers, Daniel Kickler, Johanna Knaak, Carmen Lüske, Arndt Oltmann, Hanna Preuth, Natalie Sagkob, Nina Siebels, Maren Theilsiefje, Jonas Töllner und Saskia Zoll.