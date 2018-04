Strafzölle auf Fleisch aus USA

Oldenburg Nach der chinesischen Entscheidung, Strafzölle auf amerikanisches Fleisch zu verhängen, ist der Schweinepreis in den USA auf 92 Cent pro Kilo Schlachtgewicht abgestürzt. Das teilte die Landwirtschaftskammer in Oldenburg mit. Die Auswirkungen auf den europäischen und nordwestdeutschen Markt seien noch unklar. „Unsere Schweinehalter werden nicht unbedingt von dieser Entwicklung profitieren“, warnt Albert Hortmann-Scholten, Marktexperte der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Amerikanische Vermarkter seien bestrebt, das Schweinefleisch auf asiatischen Märkten wie Korea oder Japan zu verkaufen – in direkter Konkurrenz zu den Europäern. Fleisch aus den USA könne nicht auf den europäischen Markt gelangen, wegen des nicht zustande gekommenen Freihandelsabkommens. Anders jedoch bei Fleisch aus Kanada, das Fleisch exportieren kann. Zusätzlich besteht Druck auf den USA-Fleischmarkt aus Mexiko.

