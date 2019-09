„Straßenbau darf nicht 40 Jahre dauern“

Oldenburg Auf mehr Tempo bei Innovationen und der Planung von wichtigen Infrastrukturprojekten drängte am Mittwoch Wissenschaftsminister Bernd Althusmann bei einer Rede vor Unternehmern und Wissenschaftlern in der Oldenburgischen IHK. Planungszeiten von bis zu 40 Jahren bei Straßenprojekten seien „eines Industrielandes nicht würdig“, so der CDU-Politiker. Die von ihm angestrebte Planungsbeschleunigung bezeichnete Althusmann als möglichen „Quantensprung“.

Damit Niedersachsen ein erfolgreicher Industriestandort bleibt, müsse die Chance auf „radikal neue, marktverändernde Produkte und Dienstleistungen“ deutlich erhöht werden. Die Landesregierung unterstütze die Unternehmen dabei – etwa durch eine bessere Vernetzung der Innovationsberatungen, durch eine Digitalisierungsoffensive, durch den Abbau von Bürokratie und durch die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen, so der Minister. Einen besonderen Schwerpunkt legte Althusmann auf das Thema Wasserstoff: „Das ist unsere Antwort auf den Klimawandel.“