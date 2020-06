Studie: Tausende Wohnungen fehlen

Oldenburg 170 000 Einwohner hat die Stadt Oldenburg heute, bis zu 180 000 werden es im Jahr 2030 sein. Das stellt Oldenburg vor städtebauliche Herausforderungen, die in einer am Donnerstag vorgestellten und von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann in Auftrag gegebenen Wohnungsbedarfsprognose analysiert wurden.

Das Ergebnis: Um den Bedarf zu decken, sollen in den kommenden Jahren zwischen 5500 und 7450 Wohnungen gebaut werden. Davon müssten 1250 bis 1800 Wohnungen preisgebunden, also an einkommensschwache Menschen vermietet werden, sagte Marcel Peiß vom Bochumer Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung (InWIS) bei der Präsentation der Zahlen.

Während der prozentuale Anteil der 18- bis 25- sowie der über 50-Jährigen am Oldenburger Bevölkerungsanteil in den vergangenen Jahren angestiegen ist, gab es bei den 30- bis 50-Jährigen, die auf der Suche nach Wohnhäusern sind, Wanderungsverluste, berichtete Peiß weiter. Der Grund: Bauland ist innerhalb der Stadtgrenzen knapp und die jungen Familien kaufen Grundstücke in den Umlandgemeinden der Landkreise Ammerland und Oldenburg.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

92 000 Haushalte gibt es heute in der Stadt insgesamt, davon sind 20 000 Haushalte Menschen mit schwachem Einkommen. Hier hat das Institut einen Bedarf von bis zu 1800 preisgebundenen Wohnungen bis um Jahr 2030 zusätzlich ermittelt. Das Problem: Bei vielen Neubauten, die in den vergangenen Jahren entstanden sind, fällt nach zehn Jahren die sogenannte Belegungsquote weg. Das heißt, das Wohnangebot für die einkommensschwachen Menschen wird knapper. Diese Bauprojekte wurden vom Staat gefördert.

Oberbürgermeister Krogmann sieht die Stadt dennoch gut aufgestellt: „Jährlich werden derzeit konstant mehr als 1000 neue Wohneinheiten fertiggestellt. Das Gutachten der InWIS zeigt, dass unsere Instru­mente gut wirken. Kürzlich haben wir die finanziellen Fördermittel für 2020 sogar um 800 000 Euro aufstocken müssen.“ Durch die modifizierte Quotenregelung würden in den kommenden Jahren mehr als 700 bezahlbare Wohnungen zusätzlich errichtet. Allerdings bliebe die Nachfrage auf hohem Niveau. Krogmann: „Das Gutachten rechnet mit einem durchschnittlichen jährlichen Neubaubedarf von 600 Wohneinheiten.“ Es mangele vor allem an kleineren Wohnungen bis 60 Quadratmeter.