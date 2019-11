Finanzchef von Cewe geehrt

Oldenburg /Stuttgart Olaf Holzkämper, Finanzchef des Oldenburger Fotodienstleisters Cewe, ist vom „Finance“-Magazin aus dem FAZ-Fachverlag als „CFO des Jahres 2019“, also Finanzvorstand des Jahres, ausgezeichnet worden. „Olaf Holzkämpfer steht stellvertretend für die vielen Finanzchefs in deutschen Unternehmen, die mit klarem Blick und ohne Angst die Digitalisierung ihrer Unternehmen anpacken“, begründeten die Finance-Chefredakteure Markus Dentz und Michael Hedtstück bei der feierlichen Verleihung am Mittwochabend in Stuttgart die Auszeichnung. „Bei dieser schwierigen Aufgabe setzte Holzkämper auf agile Arbeitsmethoden, schon lange bevor diese populär wurden.“

Der 49-jährige promovierte Betriebswirt ist der 15. Preisträger der Auszeichnung „CFO des Jahres“. Als Vorstand für Finanzen und Unternehmensentwicklung habe Holzkämper den Umbau bei Cewe nicht nur vorangetrieben, sondern auch maßgeblich geprägt, so die Laudatoren.