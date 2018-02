Oldenburg Digitalisierung wird für Firmen aus der Region zur großen Herausforderung. Das wurde bei einem „Praxisforum“ zu dem Thema deutlich, das in der Alten Fleiwa in Oldenburg stattfand. Dabei tauschten sich Vertreter diverser Firmen untereinander und mit Fachleuten anhand von Beispielen aus. Sie arbeiteten gemeinsam an konkreten Fragestellungen.

In Impulsreferaten ging es um den Online-Möbelkauf (Marcel Bewersdorf/Poco) und „New Work“ (Bastian Wilkat/BTC).

Für das Praxisforum hatte sich eine stattliche Zahl von Organisationen zusammengetan: Oldenburgische IHK, Handwerkskammer Oldenburg, Wirtschaftsförderung Oldenburg, Institut Offis, Kompetenzzentrum Digitales Handwerk, Landkreis Ammerland, Metropolregion Nordwest, Niedersächsisches Wirtschaftsministerium.