Oldenburg Zu einem ersten Warnstreik ist es in der aktuellen Tarifrunde für den Großhandel in Niedersachsen und Bremen gekommen. Er fand in Oldenburg statt. Die Gewerkschaft „Verdi“ hatte am Freitag rund 100 Beschäftigte des Pharmahändlers Phoenix im Vertriebszentrum Weser-Ems zu einem befristeten Warnstreik aufgerufen.

Hintergrund ist, dass die erste Verhandlungsrunde in dieser Woche ohne Annäherung zwischen den Tarifparteien vertragt worden war. „Verdi“ fordert für die 180 000 Beschäftigten pro Monat 180 Euro mehr Geld (mindestens aber 6,5 Prozent).

Die Arbeitgeber hätten sich im ersten Angebot lediglich zu Steigerungen von 1,8 Prozent (2019) und 0,7 Prozent (2020) bei einer Laufzeit von 24 Monaten bereiterklärt, teilte Streikleiter Arne Brix mit. Dies bedeute jedoch Reallohnverluste und sei deshalb „inakzeptabel“.

Brix deutete weitere Aktion an.