Oldenburg Getrübte Stimmung in der Reisewirtschaft, positive Stimmung im Gastgewerbe: Die konjunkturelle Lage im norddeutschen Tourismus gibt in der zweiten Jahreshälfte 2018 kein einheitliches Bild ab, wie aus den am Freitag veröffentlichten Ergebnissen einer Umfrage der IHK Nord unter 1100 Betrieben hervorgeht.

Demnach ist der Konjunkturindex in der Reisewirtschaft (Reisebüros, Reiseveranstalter und Omnibusunternehmen) gegenüber dem Vorjahr um neun Punkte auf allerdings immer noch gute 123 Punkte gesunken. Als Grund für die schlechtere Bewertung nannte die IHK Nord u.a. die wachsenden Herausforderungen an die Branche in Bezug auf Digitalisierung, Fachkräftemangel und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen.

Im Gastgewerbe (Beherbergungs- und Gaststättenbetriebe) legte der Konjunkturindex dagegen um zwei Punkte auf jetzt 129 zu. Treiber für die gute Stimmung seien die steigenden Gästezahlen im Sommer 2018 gewesen, so die IHK Nord. „Die Politik muss die Rahmenbedingungen für die Tourismuswirtschaft weiter verbessern“, mahnte Gert Stuke, Vorsitzender der IHK Nord und Präsident der Oldenburgischen IHK.