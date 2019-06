Oldenburg Trauer um einen bekannten Oldenburger Unternehmer: Lutz Hinsche, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Hinsche, ist im Alter von 66 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben, teilte seine Familie mit. Die Firma (heute 220 Mitarbeiter, darunter 28 Auszubildende) gilt als einer der großen Ausrüster von gastronomischen Betrieben.

Lutz Hinsche hatte 1991 die alleinige Geschäftsführung des Unternehmens von seinem Vater Gustav übernommen. Unter seiner Ägide entwickelte sich die Firma zur breit aufgestellten Gruppe. Gegründet wurden die Gesellschaften „Hinsche GastroTechnik“, „Hinsche GastroDesign“, „Hinsche GastroRent“, „Hinsche GastroBau“ und die Zweigstelle „Hinsche Gastrowelt“ in Hamburg.

Lutz Hinsche galt als guter Netzwerker. So war er Gründungsmitglied der Pentagast eG, Deutschlands größtem und leistungsfähigstem Netzwerk für die Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung. Auch gute Kontakte zwischen Gastronomen und Hoteliers sowie Industrie und Lieferanten habe er maßgeblich mit aufgebaut.

Lutz Hinsche habe „immer innovativ und zukunftsorientiert gehandelt“, zugleich „den Teamgedanken und die Nachwuchsförderung im Kopf gehabt“, wird betont. Zu seinem Stil hätten auch eine direkte Ansprache sowie Weitsicht, Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft und nicht zuletzt Humor gehört.

Immer wieder gab Hinsche Innovationen für die Gastronomie weiter. Das Systemgastronomie-Projekt „Alex“ begleitete er von Anfang an.

Seine Leidenschaft für die Gastronomie habe er „an seine Kinder weitergegeben“, hört man. Sarah Hinsche ist seit 2005 Geschäftsführerin.

Die Gruppe hat viele bedeutende Referenzen aus der Zeit unter Lutz Hinsche. Dazu gehört mit besonderem Engagement die Elbphilharmonie in Hamburg, aber etwa auch der Rheinturm in Düsseldorf, der Europa-Park in Rust oder auch Upstalsboom-Objekte und Systemgastronomien.

