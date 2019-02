Trauer um Hans- Hermann Kayser

Oldenburg Hans-Hermann Kayser, Mitgesellschafter der der Autohaus-Gruppe BMW-Freese (Oldenburg), ist am Freitagabend verstorben, wie jetzt bekannt wurde. Er wurde 87 Jahre alt.

Hans-Hermann Kayser war ein früher, langjähriger Wegbegleiter von Unternehmensgründer Herbert Freese. Dieser hatte 1953 das Fundament für die heutige Unternehmensgruppe gelegt – zunächst als Vertretung für die Bremer Marke Lloyd, dann ab 1960 für BMW. Schon 1954 stieß Hans-Hermann Kayser als einer der ersten Mitarbeiter hinzu und wurde zeitnah zum gleichberechtigten Gesellschafter.

„Hans-Hermann Kayser hat entscheidend dazu beigetragen, dass aus einem kleinen Fahrzeughandelsbetrieb in Oldenburg eine Unternehmensgruppe in Nordwestdeutschland mit überregionaler Bedeutung wurde“, hieß es am Montag bei BMW-Freese.

Das Unternehmen, das den Konzentrationsprozess in der Branche erfolgreich überstand, hat heute Standorte in Oldenburg, Westerstede und Wilhelmshaven (rund 240 Mitarbeiter). Man ist auch in den Bereichen Mini und Motorräder tätig.

Heute führen Tammo und Gudrun Kayser die Geschäfte. Der Unternehmensgründer Herbert Freese war 2018 verstorben.