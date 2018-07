Oldenburg Am 28. Juni fuhren wir mit 5 Personen von Kiel nach Bremen mit einem Umstieg in Hamburg in den IC 2029.

Dieser Zug war restlos überfüllt, um ca 50 Prozent. Alle Platzreservierungen waren aufgehoben, wir standen nicht nur in im Gang, sondern auch zwischen den Sitzen. Der Gang und die Türräume waren durch Gepäck zugestellt, ein Erreichen der Toiletten war nicht möglich. Die Klimaanlage war nicht in Betrieb, es waren ca. 35 Prozent aller Fahrgäste vom Schweiß durchnässt. Eine Zugbegleitung wurde nicht gesehen, im Notfall wäre eine Versorgung nicht möglich gewesen. Dieser Umgang mit Fahrgästen grenzt schon an Fahrlässigkeit. Wäre dies ein Tiertransport gewesen, hätte es eine Anzeige wegen Tierquälerei gegeben. 10 Minuten vor Bremen fing dann das große Klettern und Sortieren an, um an den Ausstieg zu kommen.

Dieses Schreiben habe ich an die DB gesendet und auch eine Entschuldigung und einen Gutschein über 50 Euro erhalten.